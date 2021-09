Danska, Švedska i Holandija ukidaju skoro sve restrikcije

BON – Danska, Švedska i Holandija ukidaju praktično sve mere u borbi protiv pandemije korona virusa, u te tri zemlje stope vakcinacije su relativno visoke, ali je visoko i poverenje u vlast, koja se nada da će slobode dovesti do porasta vakcinacije.

Vakcinisani građani u Holandiji će od subote 25. septembra moći da plešu u krcatim noćnim klubovima bez obaveze da drže distancu, a umesto mera moraće da pokažu kovid-propusnicu, preneo je Dojče vele.

Danska je prošle sedmice ukinula sve restrikcije i tako postala prva država EU koja se vratila u „normalnost“.

Za odlazak na koncert ili u teretanu tamo nisu potrebni ni maska ni dokaz o vakcinaciji.

Krajem avgusta je ministar zdravlja rekao da se kovd-19 više ne smatra društveno kritičnom bolešću.

Tim dvema zemljama pridružuje se i Švedska koja je ionako tokom pandemije imala najblaže mere.

Krajem septembra ukidaju se ograničenja javnih i privatnih okupljanja, kao i preporuka da se radi od kuće.

No, oni koji putuju u ove tri zemlje i dalje moraju da se testiraju i idu u karantin, ako nisu vakcinisani.

Prema oksfordskoj datoteci Aur vorld in dejata (Our World in Data), u Danskoj je sa dve doze vakcinisano tri četvrtine ukupne populacije.

Od većih država EU, ispred njih su samo Portugal i Španija.

U Holandiji i Švedskoj vakcinisano je oko 63 odsto stanovnika.

Holandski ministar zdravlja Hugo de Jong veruje da će vraćanje pređašnjih sloboda uz uslov vakcinacije motivisati mnogo više ljudi da se vakcinišu.

Danska je još krajem maja predstavila svoj kovid-pasoš u formi aplikacije ili štampanog QR koda.

U drugim državama su takvi planovi vlasti vodili masovnim protestima, poput Francuske, Italije i Grčke.

Stručnjaci navode da u Švedskoj, Danskoj i Holandiji postoji ogroman nivo poverenja u vlasti, te da to čini razliku.

(Tanjug)

