Darko Rundek se pridružio borbi protiv korona virusa

BRAČ – Muzičar Darko Rundek pridružio se borbi protiv korona virusa video porukom u kojoj izvodi kratak odlomak svog velikog hita „Ruke“, saopštili su iz promoterske kuće Long Play.

Rundek sam uz gitaru peva izmenjene stihove koji, umesto „i ne boj se buke, to što svira to su ruke“, sada glase „to što PEREM to su ruke“.

„Ovaj refren traje 20 sekundi, ako ga pjevušite u glavi ili na glas. To je taman vrijeme potrebno da ih dobro operete“, poručio je Darko Rundek, poznat i kao ekološki svesni umetnik koji je podržava brojne akcije protiv globalnog otopljavanja, bori se za očuvanje prirode i za zaštitu životinja.

(Tanjug)