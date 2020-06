Deca dobila domaći zadatak da isplaniraju sopstvenu sahranu

Roditelji su bili besni nakon što im je rečeno da njihovi trinaestogodišnjaci za domaći zadatak moraju da isplaniraju sopstveni pogreb.

Učenicima Katoličke škole svetog Pavla u Lesteru dobili su ovaj zadatak iz veronauke tokom pandemijskih mera.

Učenicima je dat obrazac u kom su morali da se odluče za način sahrane i objasne zašto su tako odlučili, kao i da se izjasne povodom omiljene muzike ili himne i cveća za pomen.

„Gde biste želeli da vaše telo bude sahranjeno? Gde želite da se baci vaš pepeo?“, glasio je jedan od zadataka.

Ostala su pitanja deci postavljala koga bi pozvali na sahranu kao i kako bi voleli da ih porodica obuče.

Drugi roditelji smatrali su da su trinaestogodišnjaci premladi da bi im se dodeljivao takav zadatak, posebno tokom pandemije koronavirusa, kada je umrlo mnogo porodica.

„Ovo je odvratno posebno jer smo u pandemiji i hiljade ljudi umire“, napisao je jedan zabrinut roditelj.

