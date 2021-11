„Delta plus soj je verovatno stigao u Srbiju, moramo da se zabrinemo“

Komandant vojne bolnice na Karaburmi Ivo Udovičić rekao je za RTS da se u toj ustanovi leči 114 pacijenata sa teškom kliničkom slikom i da je preko 70 odsto nevakcinisanih. Što se tiče delta plus soja virusa moramo da se zabrinemo, u pitanju je mnogo zaraznija forma, istakao je Udovičić.

U ovom trenutku na lečenju u crvenim zonama je više od 6.700 pacijenata, u najtežem stanju – na respiratoru je 270. Ima i mlađih, ali i starijih.

U bolnicama ima i onih koji su više verovali leku „ivermektin“ nego vakcini.

U bolnici na Karaburmi je 114 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Svaki treći je mlađi od 50 godina. Preminula su dva pacijenta koja nisu bila vakcinisana.

Komandant vojne bolnice docent Ivo Udovičić rekao je za RTS da su pacijenti u jako teškom stanju, preko 70 odsto njih zahteva dodatnu kiseoničku terapiju.

„Zabrinjava nas procenat nevakcinisanih, u ovoj bolnici preko 70 odsto je nevakcinisanih, kod mlađih od 55 godina preko 85 odsto je nevakcinisanih. Dodatno zabrinjava – imamo dva mlada pacijeta u jednici intenzivne nege – od 31 i 37 godina, koji su nevakcinisani“, kaže dr Udovičić.

U poslednjih par dana od dvadeset pacijenata samo troje su bili vakcinisani, u jedinici intenzivne nege – to su stariji ljudi sa slabijim imunitetom i sa dosta komorbiditeta.

Osvrćući se na statistiku o tome da li se pacijenti kada izađu iz bolnice vakcinišu, Udovičić kaže da imaju podatke da u se svi vakcinisali pacijenti koji su izašli iz bolnice.

O lečenju „ivermektinom“

Udovičić je rekao da mnogi od pacijenata neće da priznaju da su pili „ivermektin“.

„Imamo pacijente koji su pili ivermektin, on nije ni u jednom protokolu preporučen, ne preporučuje se za lečenje kovida 19. Lek ima dozvole u veterini, a ne za humanu upotrebu, ima mnogo neželjenih dejstava“, kaže on.

„Ovde svi dolaze u teškom stanju, ivermektin ima dista neželjenih efekata, mnogo više nego vakcina. Moramo da slušamo medicinu zasnovanu na naučnim dokazama, to je zvezda vodilja u medicini. Šta bi bilo kada bi se svi sada lečili na osnovu našeg ličnog iskustva i ličnih zapažanja šta je rekao komšija. Bili bismo u srednjem veku i lečili bi neke pacijente pijavicama“, istakao je Udovičić.

Delta plus soj virusa zarazniji

Udovičić kaže da imamo razloga za veliku zabrinutost, jer je delta plus soj mutirao na spajku, na delu gde ulazi u ćelije, to je mnogo zaraznija forma virusa.

„Verovatno je stigao u Srbiju“, kaže Udovičić.

Moramo da se zabrinemo, virus je zarazniji – izazvaće veći broj obolelih na dnevnom nivou i samim tim i teže kliničke slike, kaže Udovičić, prenosi RTS.

Produžen raspust, poruka mladima

Udovičić kaže da moramo upozoravamo malade da vode računa o protivepidemijskim merama, da vode računa o svojim starijima, u bolnicama su uglavnom stariji pacijenti koje je neko mlad zarazio, imuni sistem kod starijih je narušen.

„Preporučio bih mladima da izbegavaju velika okupljanja, velike žurke jer svako okupljanje nosi veliki rizik masovnog zaražavanja“, zaključio je Udovičić.

