Direktor Australijan opena: Teniseri će i dalje igrati na tri osvojena seta

Direktor Australijan opena Kreg Tili odbacio je danas zahteve nekolicine tenisera da se mečevi na tom grend slem turniru u muškoj konkurenciji ove godine igraju na dva osvojena seta, a ne kao što je uobičajeno na tri.

„Mi smo grend slem. Sada se igra na tri dobijena seta u muškoj i dva dobijena seta u ženskoj konkurenciji i mi želimo toga da se držimo“, rekao je Tili za australijsku televiziju Najn Netvork.

Organizatori prvog grend slem turnira u sezoni organizovali su čarter letove kojima su doputovali učesnici, a nakon pozitivnih testova na korona virus medju putnicima u tri aviona koji su tokom vikenda sletela iz Abu Dabija, Los Andjelesa i Dohe, 72 tenisera je u izolaciji u hotelskim sobama koje ne smeju da napuštaju.

Od prošlog četvrtka u Australiju je doputovalo više od 1.200 tenisera, trenera, zvaničnika i predstavnika medija kako bi se pripremili za Australijan open.

Pojedini igrači su putem društvenih mreža objašnjavali kako treniraju u tim uslovima.

„To su vrhunski sportisti i teško je držati vrhunskog sportistu u sobi. To je doprinos koji moraju da daju kako bi se takmičili za nagradni fond od 62 miliona američkih dolara“, naveo je Tili.

On je dodao da pozitivni slučajevi na korona virus medju putnicima u Australiju nisu iznenadjenje.

„Očekivali smo nekoliko pozitvnih slučajeva. Ali, sada su oni u izolaciji, kako bi se zaštitilo okruženje“, rekao je Tili.

Prvi teniser sveta Novak Djoković nedavno je pozvao organizatore Australijan opena da popuste mere, uključujući i to da se onima koji to žele omogući da u Melburnu borave u privatnim smeštajima sa teniskim terenima.

„U Novakovom slučaju, to je bila poruka, to nisu bili zahtevi, već sugestije. Ali i on shvata šta znače dve nedelje izolacije… Svaki igrač koji je dolazio znao je da će biti u takvim uslovima ako bude u bliskom kontaktu sa osobom koja je pozitivna na korona virus“, naveo je Tili.

Djoković je u Adelejdu, zajedno sa Rafaelom Nadalom, Serenom Vilijams i Naomi Osakom, njima su dozvoljeni treninzi na otvorenom ali prema posebnim protokolima.

Početak Australijan opena planiran je za 8. februar u Melburnu, tri nedelje nego što je prvobitno planirano zbog oštrih mera Australije prilikom ulaska u zemlju.

Granice u Australiji su zatvorene, osim u izuzetnim okolnostima, a svi koji doputuju moraju da budu u karantinu dve nedelje.

U državi Viktorija, čiji je glavni grad Melburn, zabeleženo je 810 smrtnih slučajeva povezanih sa korona virusom, od 909 u Australiji, uglavnom tokom drugog talasa pandemije koji je počeo pre tri meseca.

(Beta)

