DJB: Vlast će pokušati da napravi farsu od predstojeće sednice parlamenta

Lider Pokreta „Dosta je bilo“ (DJB) Saša Radulović izjavio je da ima informacije da će vlast pokušati da napravi farsu od sednice Skupštine Srbije koja je najavljena za iduću nedelju i dodao da poslanici DJB to neće dozvoliti.

„Biće to potpuna farsa. Praviće pozorišnu predstavu i performans, glumiće ludilo i pokušaće da razdvajaju poslanike, da im stavljaju neke maske, koje su potpuno nepotrebne. Maske služe samo za zaražene da ne bi zarazili druge“, rekao je Radulović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je rekao da su na ulazu u Skupštinu Srbije i danas pokušali da mere temperaturu poslanicima DJB koji su došli na konferenciju za novinare, ali da su oni to odbili jer su „dovoljno pametni da ostanu kući kada imaju temperaturu“.

Radulović je ponovio da vlast sada napadno pokušava da prikaže da više nema nikakve opasnosti od korona virusa jer želi da što pre održi izbore, s obzirom da se pribojava da će na jesen doći do krize zbog uništenja domaće privrede ali i zbog toga što će veliki broj srpskih gradjana doći iz inostranstva, jer će tamo izgubiti posao.

Prema njegovoj oceni, potpuno je očigledno da vlast manipuliše gradjanima jer je svega nekoliko sati nakon završetka najdužeg policijskog časa za vikend predsednik Srbije Aleksandar Vučić „imao predizborni skup“ u Čortanovcima gde je posetu gradilištu brze pruge pratilo „više ljudi nego što je potrebno za kvorum u skupštini“.

„Očigledno je da nas prave budalama. I za vikend koji dolazi ćemo sediti u kućama do ponedeljka u pet, a u 5.01 možete slobodno da idete kod frizera i u teretanu. Ovo je ogromna farsa i vlast pokušava da opravda nerazumne mere ali DJB neće dozvoliti da se to zaboravi“, rekao je on.

Lider DJB je ponovio da će zbog nezakonitog uvodjenja vanrednog stanja i kršenja Ustava morati da odgovaraju Aleksandar Vučić, Maja Gojković i Ana Brnabić, dok će epidemiolozi Predrag Kon i Branislav Nestorović odgovarati zbog izazivanja panike.

„Isto važi i za tabloide koji su učestvovali u širenju panike. Što se tiče opozicije i medija, tu ne postoji krivična već samo moralna odgovornost i na gradjanima je da im isporuče račun za to neodgovorno ponašanje“, rekao je on.

Radulović je rekao da Vučić planira da u Srbiju naseli milion migranata, kao zamenu za ljude koji će kao jeftina radna snaga da odu da rade u Zapadnu Evropu, jer je „marioneta Berlina“ i sprovodi njihovu politiku.

„Ceo Balkan je nemačka kolonija jeftine radne snage. Vučićev plan je da proda i Kosovo i Metohiju, ali samo ne zna kako da to predstavi gradjanima“, rekao je Radulović.

