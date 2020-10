Djilas traži objašnjenja o vakcinama protiv gripa i korona virusa

Predsednik Stranke sobode i pravde (SPP) Dragan Djilas je danas zatražio da Vlada Srbije i njen Krizni štab za borbu protiv korona virusa javno saopšte „jasan plan borbe protiv pandemije i plan vakcinacije“ i protiv tog virusa, i aktuelne vakcinacije, protiv sezonskog gripa.

Djilas je u vezi s vakcinom protiv gripa naveo da podaci o njenoj registraciji nedostaju na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, i da je nedooljna količina te vakcine jer je država uvezla 340.000 doza koje je proizveo ABBOT, a dogovoreno je još 123.000 koje stižu tek za dva meseca.

Uz to je beogradski Institut za Virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ dobio sertifikat da proizvede 250.000 doza za šta rokovi nisu poznati, naveo je Djilas koji računa da je to zajedno s uvozom „teoretski 700.000 doza do kraja godine“.

Medjutim, pošto je u Srbiji 1,5 milion starijih od 65 godina, a vakcina ABBOT je već potrošena, smatra Djilas, „realno milion starijih od 65 godina nema nikakve šanse da dobije vakcinu“ iako bi oni prvenstveno trebalo da se vakcinišu protiv gripa.

Kao najvažniji problem vakcine protiv gripa Djilas je naveo da, dok uvozna „vakcina ABBOT može da se daje svakome, uključujući i bebe starije od šest meseci“, Torlakova vakcina protiv gripa „može da se daje samo ljudima od 18 do 65 godina“, zbog čega „oni koji su najugroženiji (stariji od 65) imaju ozbiljan problem da je prime“.

Govoreći o drugoj vakcini, protiv korona virusa, Djilas je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče izjavio da je obezbedjeno prvih 350.000 doza vakcine firme „Pfajzer“, namenjeno zdravstvenim radnicima, policiji i vojci.

Uz to je Vučić „najavio i drugu i treću vakcinu, ali nije rekao ko su proizvođači, ni koja količina je obezbeđena“.

Djilas zbog svega toga smatra da je „neophodno pod hitno izaći pred narod s jasnim planom u kojem jedina nepoznanica može da bude kada će vakcina biti proizvedena. Sve ostalo mora da se kaže ljudima“.

(Beta)

