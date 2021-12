Djilas za Die Presse:U Srbiji vlast organizuje kriminalce koji palicama i čekićima tuku …

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je da su parlamentarni izbori 2020. godine bojkotovani „jer nije bilo uslova za opoziciju“, ali da će izaći „i boriti se“ na izborima naredne godine, saopšteno je danas iz SSP.

Djilas je u intervjuu za bečki list „Die Presse“ rekao da se „u Srbiji ubijaju opozicioni političari, šipkama im razbijaju glave“, kao i da „vlast organizuje kriminalce koji palicama i čekićima tuku mirne demonstrante“.

„Četiri godine nisam pozvan da se pojavim ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, dok Vučić svaki dan satima priča na tim televizijama. On i njegovi sledbenici šire laži, napadaju opoziciju i mene lično“, kazao je Djilas.

Na pitanje da li će SSP bojkotovati i izbore u aprilu 2022. godine Djilas je rekao da će opozicija izaći na izbore i boriti se.

„Očekivali smo pomoć Evrope u vraćanju demokratije u Srbiju. Nažalost evropski posrednici su prodali sve nas koji verujemo u Evropu, jer su izašli sa besmislenim papirom, koji po oceni opozicije, ali i svih nevladinih organizacija koje prate izborni proces ne menja apsolutno ništa. I pored svega toga rešili smo da se ujedinimo i izadjemo na izbore i borimo se“, rekao je Djilas.

On je kazao i da ga „propagandna glasila Aleksandra Vučića“, a ne mediji, prikazuju kao tajkuna.

„Imam 321 naslovnu stranu i preko 3.000 tekstova o meni za godinu dana. I stotine sati priče na televizijama. Nikada nisam u svim tim medijima mogao da kažem jednu reč. Podneo sam preko 150 tužbi protiv tih medija i političara vladajuće stranke zbog laži koje iznose. Do sada je završeno 70-tak sporova. Svi u moju korist. Ali oni nastavljaju, jer je kazna smešnih 1.000 evra“, ocenio je Djilas.

On je dodao da mediji pod kontrolom režima „pokušavaju da unište svakoga ko javno govori protiv Vučića i njegove vlasti“.

Povodom situacije s epidemijom korona virusa, Djilas je rekao da veliki broj ljudi u Srbiji „ne veruje ni vladi ni lekarima u Kriznom štabu“ zbog kontradiktornih izjava na početku pandemije, zbog čega je protiv korona virusa vakcinisano „samo oko 50 odsto odraslih a broj zaraženih je ogroman“.

Djilas je rekao da su „predsednik (Srbije) Aleksandar Vučić i članovi kriznog štaba Vlade Srbije na početku pandemije govorili da zbog korone ne treba preduzimati posebne mere i da je dovoljno samo da popijete jednu rakiju da biste ostali zdravi“, da bi 20 dana kasnije „potpuno promenili stavove i uveli najrigoroznije mere zabrane kretanja“, a da su dva meseca nakon toga bili raspisani izbori.

Predsednik SSP je dodao da srpska Vlada „ne želi da saopšti podatke koliko je ljudi, od onih koji su hospitalizovani ili su preminuli, vakcinisano, a koliko ne“, kao i da se ne zna koliko njih je primilo kineske vakcine, a koliko Fajzer, Sputnjik ili Astra Zeneku, što bi gradjanima pomoglo da „imaju jasnu sliku šta se dešava“.

Na pitanje koliko je pomoć Pekinga u vidu dostavljanja vakcina protiv korona virusa bila značajna za Srbiju na početku pandemije, Djilas je odgovorio da to „nije bio poklon“.

„Platili smo Kini ove vakcine. Nisam lekar, ali ima mnogo informacija na mrežama i medijima po svetu da kineska vakcina ne deluje efikasno kao Sputnjik ili Fajzer. Na sve to Vučić je odgovorio obećavajući da će u Srbiji biti izgradjena fabrika za proizvodnju Sinofarm vakcina“, rekao je Djilas.

On je povodom odnosa Srbije sa Kinom i Rusijom rekao da je „jasno da sedimo mnogo više na kineskoj strani stolice“.

„Trebalo bi da budemo otvoreni za svakog investitora ako isplaćuje dobre plate i daje dobre uslove za rad. Ali trenutno imamo velikih problema sa kineskim kompanijama, posebno onom koja će proizvoditi automobilske gume u gradu Zrenjaninu. Osim zagadjenja životne sredine, problem je što fabriku gradi 500 radnika iz Vijetnama koji skoro da imaju status robova u sred Evrope. Ovo je velika tema u Srbiji, radnicima su oduzeti i pasoši“, istakao je Djilas.

Djilas je rekao da od Kine stiže malo investicija, i da su „uglavnom u pitanju krediti kojim se finansiraju gradjevinski projekti koje izvode kineske kompanije tako što dobijaju ugovore bez javnog tendera“.

„Grade putnu i železničku mrežu Srbije, metro u Beogradu, sistem za preradu otpadnih voda za 3,2 milijarde evra, iako bi da smo izvodjača dobili na tenderu EU donirala 85 odsto cene!? Naš spoljni dug je oko 30 milijardi evra, a sa kineskom izvoznom bankom smo potpisali ugovore za još 15 milijardi evra“, naveo je Djilas.

On je dodao da ako Srbija ne bude mogla da vrati dugove Kinezima, „oni bi za to mogli da zahtevaju našu elektroprivredu, telekom, rudnike, zemljište, aerodrome kao što to rade u Africi, ali i u Crnoj Gori, koja je imala problema sa dugom prema Kini“.

„Zaista ne želim da živim u kineskoj koloniji usred Evrope. Zanimljivo je da je najveća finansijska podrška Srbije stigla iz EU. Istovremeno, prema anketama, Srbi smatraju da je Kina veći prijatelj od EU“, istakao je Djilas.

Na pitanje da li je za to kriva i EU Djilas je odgovorio da postoje dva problema sa procesom evrointegracija, od kojih je „prvi Srbija i njena Vlada, odnosno Vučić“.

„On dolazi iz radikalne stranke i samo je promenio retoriku. Istovremeno pokušava da uništi opoziciju i kontroliše medije. Drugi problem je EU, koja sve vreme podržava Vučića, držeći se devize da iako nema dovoljno demokratije U Srbiji, država je stabilna. EU ne vrši dovoljan pritisak na vlast da obezbedi slobodu medija i vladavinu prava“, rekao je Djilas.

(Beta)

