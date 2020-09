Djoković o diskvalifikaciji: Nikad neću zaboraviti taj incident

Najbolji teniser sveta Novak Djoković rekao je danas da je naučio „veliku lekciju“ nakon što je diskvalifikovan sa Otvorenog prvenstva SAD i istakao da nikada neće zaboraviti taj incident.

Djoković je diskvalifikovan u četvrtoj rundi Ju Es Opena pošto je nenamerno pogodio linijskog sudiju lopticom što je označilo i kraj njegovog niza od 29 uzastopnih pobeda i pokušaja da stigne do 18. grend slem titule.

Srpski teniser je danas u Rimu prvi put pred novinarima govorio o tom incidentu i diskvalifikaciji.

„Naravno da je bio šok završiti Ju Es Open na takav način. Moglo je to da mi se dogodi i ranije u karijeri, kao i mnogim igračima. Bilo je mnogo spekulacija o tome da li sam zaslužio diskvalifikaciju. Prihvatio sam to i krenuo dalje. Stvarno mi je žao što sam izazvao šok i dramu“, rekao je Djoković.

„Ne mogu da obećam ili da garantujem da više nikada u životu neću uraditi nešto slično. Potrudiću se, daću sve od sebe, ali sve je moguće u životu“, rekao je Djoković.

On je istakao da nije namerno pogodio sudiju koju je kasnije, kako je dodao, zvao da proveri kako je.

„Na ceo incident ću gledati kao na veliku lekciju… Kada tako udarite loptu kao što sam ja uradio uvek postoji šansa da nekoga pogodite. Pravila su jasna, prihvatam to i moram da idem dalje i to sam uradio“, rekao je Djoković.

„Naravno da nisam zaboravio na to i mislim da nikada neću jer je to jedna od onih stvari što ostaje u pamćenju do kraja života. Ali, mislim da neću imati nikakav problem da se vratim na teren, da igram dobro i da udaram lopticu“, dodao je prvi teniser sveta.

Djoković se već ove nedelje vraća na teren.

Kao prvi nosilac slobodan je u prvom kolu Mastersa u Rimu, a u drugom će igrati protiv pobednika meča Salvatore Karuzo – kvalifikant.

Devetostruki šampion Rima, Španac Rafael Nadal je na drugoj strani žreba tako da je njihov duel moguć tek u finalu.

Turnir u Rimu će se zbog pandemije korona virusa igrati pred praznim tribinama, a igrači će kao i Njujorku biti u „mehuru“ i često će biti testirani na kovid-19.

Za razliku od Njujorka, teniseri u Rimu neće biti obavezni da nose maske kada ulaze i izlaze sa terena.

(Beta)

