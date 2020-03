Đoković: Trudite se da budete pozitivni i gradite imunitet

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da vreme u izolaciji zbog korona virusa provodi sa porodicom i da ne pamti kada je toliko vremena mogao da provede sa decom i suprugom.

„Provodimo jako kvalitetno vreme sa decom. Za mene lično je to nešto što ne pamtim otkako sam postao otac, da imam toliko vezanih nedelja kod kuće i da budem sa Jelenom i decom. Zbog prirode mog posla stalno sam na putu i ova situacija je takva da se trudimo da na sve gledamo što vedrije i pozitivnije. Želimo da se podsetimo nekih stvari za koje nemamo dovoljno vremena, koje su potisnute po strani“, rekao je Đoković.

Osvajač 17 gren slemova rekao je da ima dosta kućnih poslova, kao i da je tu dosta čitanja knjiga i fizičkih aktivnosti.

„Nezavisno od veličine prostora, uvek nešto može da se radi i to cu podeliti kao sportista, vežbe koje radim koje ce znaciti ljudima kako bi i oni ostali aktivni”.

Đoković se zahvalio Kini na pomoći Srbiji.

“Zahvalio bih se Republici Kini što je nesebicno pomogla Srbiji. Ne samo ovog puta, vezano za korona virus, već istorijski. Oni su nam veliki prijatelji i uvek su nam se našli u neprilikama kao što je ova. Njihova pomoć nam mnogo znaci, ne samo u vidu sredstava i medicinske opreme, već i vidu najveće medicinske struke. Pre nekoliko dana je došlo desetak doktora iz Kine, doneli su sa sobom mnogo iskustva u rukovodenju ovom teškom situacijom jer su oni prvi bili pogođeni korona virusom. Hvala im iz dubine srca u ime nas i cele nacije. Situacija je izuzetno nepredvidiva, svaka pomoć je dobrodošla.”

Prvi teniser sveta građanima u Srbiji je poručio je da i ovaj težak period provedu vedrom i pozitivnom duhu.

“Ima mnogo panike i straha, sve to razumem. Mnogo ljudi je zaraženo, mnogo ih pati, mnogo ih je koji se boje da urade ili kažu bilo šta. Ono što bih ja podelio najiskrenije, a što pomaže meni i mojoj okolini, porodici, prijateljima, jeste da se trudimo da što više vremena provedemo u vedrom i pozitivnom duhu, da na sve ovo gledamo koliko pozitivnije možemo. To je prva i osnovna stvar, a drugo je da se gradi imunitet jer na taj način ćemo osposobiti defanzivni mehanizam protiv ovog uljeza”, rekao je Đoković je i koje knjige čita.

“ Trenutno čitam „Srpsko-srpski rečnik“ od Radovana Damjanovića. Veliki pozdrav za gospodina Damjanovića i gospodu Deretića i Vidojevića, koji imaju izuzetno štivo o istoriji Srba. To me jako interesuje i to ovih dana citam”, zaključio je Đoković.

