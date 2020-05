Djordjević: Možemo samo da žalimo za ljudskim životima a ne za titulama

Trener košarkaša Virtusa iz Bolonje Aleksandar Djordjević rekao je da je pandemija korona virusa sve mnogo pogodila i da neće biti od presudnog značaja ako se takmičaraska sezona prekine i ne proglase šampioni, pošto je mnogo života izgubljeno.

„Koliko je bitno ko je šampion, ko će biti prvi, mislim da će to izgubiti neki značaj za sredinu, za društvo, za klub, jer je ovo bio veliki udarac, resetovao nas je i dobro prizemljio. Čak iako ne bude šampiona Italije, ABA lige, NBA lige ove sezone, mislim da niko nema pravo da u ovom trenutku žali za tim jer možemo samo da žalimo za ljudskim životima“, rekao je Djordjević za televiziju Arenasport.

Sportska takmičenja prekinuta su pre skoro dva meseca zbog pandemije. U Evroligi i Evrokupu igraju italijanski klubovi Milano, Venecija i Djordjevićev Virtus.

„Čekamo, ali čekaju i ekipe po Evropi gde su završeni šampionati. Oni su raspustili svoje igrače i već gledaju kako će da krenu u sledeću sezonu. I to je veliki znak pitanja, je ne zna se ni kada će krenuti, ni kako, sa publikom, bez publike, koji mesec. Koliko će biti moguće otići na pripreme, da li ćemo moći da treniramo u salama koje su vlasništvo grada ili onima koje su privatno vlasništvo klubova. Gradovi imaju veliku odgovornost u odnosu na sportske klubove. Sve su to neki znakovi pitanja o kojima samo možemo da razmišljamo i razgovaramo, a rešenje se u ovom trenutku jasno ne vidi“, rekao je on.

Italija je jedna od najpogodjenijih zemalja korona virusom, a bivši selektor i reprezentativac Srbije rekao je da je situacija tragična.

„Situacija je stvarno tragična, mi stalno gledamo neke brojke, medjutim, to su ljudski životi odneseni. Ljudi koji su propatili, kroz koje je prošao virus, koji su oboleli. Italija je stvarno na velikom izazovu, jako teško je došla do odredjenog svetla u tunelu, kako kažu, a kada se desi mali korak nama izgleda kao planina veliki. Želimo svi da razmišljamo pozitivno, da se okrenemo budućnosti, mada sigurno ne možemo zaboraviti ovih par meseci jer je sever Italije i dalje pod velikim pritiskom“, naveo je Djordjević, koji se nalazi u Bolonji sa porodicom.

Jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena naveo je da će duga pauza napraviti veliki problem za sportiste.

„Biće jako veliki problem da se ponovo igrači vrate u neku formu, njihova tela, a pre svega njihova glava. Limit kretanja i nemogućnost da se izadje iz kuće ostavlja trag, a nama će biti veliki zadatak kada počnemo da ih treniramo da vodimo računa da ne dodje do povreda“, rekao je on.

Djordjević je, pozivajući se na studiju NFL lige od pre nekoliko godina, rekao da su se posle višemesečne pauze zbog lokdauna povrede ahilove tetive kod igrača uvećale za 75 odsto.

„To su strašni podaci i ozbiljna analiza. Teško je, još se ne zna da li će ovde krenuti fudbal. Njima je dozvoljeno da individualno treniraju na otvorenom, ne zna se tačno kojim merama klubovi treba da pristupe, koje analize, mnogo je znakova pitanja ispred sportskog sveta. Mi smo lišeni te profesije koja nam svima sve znači“, rekao je Djordjević.

