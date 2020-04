Djukanović: Korona će proći ali bolest pokušaja moje diskreditacije neće lako isčeznuti

Crnogorski predsednik Milo Djukanović izjavio je da je situacija sa korona virusom pokazala da se osvežava stari dobri duh Evrope, kao i da su napisi u pojedinim srpskim tabloidima da je bolestan nastavak pokušaja njegove diskreditacije.

On je u intervju za RTCG rekao da je situacija sa korona virusom, pokazala da bez saradnje i bez multilateralnih organizacija ne mogu se rešavati globalni problemi.

„Ovo zaista mora biti shvaćeno kao otrežnjenje i mislim da će to biti put promena“, naveo je Djukanović.

On je rekao da će i Evropa izvući nauk iz ovog problema. Iako je u jednom periodu, kako dodaje, EU zapala u ćorsokak, a ovo što se danas vidi jeste da se „pomeraju stvari“.

„Rekao bih da se osvežava onaj stari dobi duh Evrope“, kazao je on.

Djukanović je rekao i da ga ima u javnosti tačno onoliko koliko je to potrebno.

„Ljudi koji su upućeni u politički sistem Crne Gore znaju da je ovo sistem parlamentarne demokratije i da predsednička ovlašćenja nisu u prvom planu“, naveo je Djukanović.

On je rekao i da izvršna vlast Crne Gore uspešno funkcioniše. „Ja smatram da je ovo vreme u kojem je otvoren dodatni prostor za primat struke“, naveo je Djukanović.

Komentarišući lažne vesti koje su u prethodnih dana objavljivali pojedini mediji u Srbiji da je zaražen korona virusom, Djukanović je rekao da su takvi napisi konstanta koja prati njegovu karijeru i politički život.

Namera je, kako je dodao, njegova diskreditacija.

„Verovatno je razlog tome to što i dalje ključne opasnosti za Crnu Goru dolaze sa iste adrese. Na toj adresi postoji pogrešna predstava, a to je da bi mojim uklanjanjem iz političkog života sebi olakšali put ka ostvarivanju onih ciljeva koji bi bili na štetu države Crne Gore. Previdjaju da se Crna Gora u medjuvremenu razvila i da ne zavisi više od bilo kojeg pojedinca“, naveo je on.

Korona će proći, ali, dodaje Djukanović, „ta bolest verovatno neće tako lako iščeznuti“.

„Ali ona ni u kom slučaju neće omesti Crnu Goru da nastavi svojim putem“, poručio je Djukanović i dodao da će Crna Gora nastaviti svoj put ka EU.

(Beta)