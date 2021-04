Do jeseni moguća vakcinacija 60 odsto Rusa

MOSKVA – Program vakcinacije Rusa protiv korona virusa možda će dostići ciljane brojeve do jeseni kada je moguće novo povećanje broja slučajeva zaraze, izjavila je danas šefica Federalne službe za zaštitu prava potrošača Ana Popova.

„Želeli bismo da do jeseni bude vakcinisano 60 odsto odraslog stanovništva iz nekoliko razloga: pre svega, zemlja ima te mogućnosti, drugo, ionako smo već rekli da će do jeseni biti porast incidence“, rekla je ona u intervjuu za radio stanicu Komsomolskaja Pravda.

Istovremeno je preporučila vakcinaciju što je pre moguće do jeseni, prenosi Tas s.

(Tanjug)

