„Do juna tri puta više umrlih od podataka iz sistema“

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da je prema njegovom istraživanju, a na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je pismeno prijavljeno.

Kon je za “Njuzmaks adria“ rekao da je postojao problem u informacionom sistemu i da se to stalno dešava.

„Mora da se shvati – postoji nešto što se primenjuje u toku samog događaja. Mi prvi put koristimo jedan informatički sistem. Taj informacioni sistem u jednom trenutku, u jednom periodu, nije bio dovoljno precizan i ne mogu da tvrdim zašto – dakle negde od sredine juna on nije bio precizan“, rekao je kon.

Epidemiolog je rekao da smrtni slučajevi ne mogu precizno da se iskazuju ukoliko ne prođe određen period.

“Tek za dva meseca vraćaju se nazad podaci koji su upisani u potvrdi o smrti… Sada će da stignu ti podaci za jun. Ja sam obradio podatke do juna meseca. Do juna meseca, najkraće da vam kažem, tri puta je bilo više smrtnih slučajeva nego što je sistem, nego što je pismeno prijavljeno. To se dešava stalno…“, rekao je Kon.

Kon je ponovio da je problem u kompjuterskom programu.

„Mi nikada nismo radili po tom sistemu, do sada nikada nije postojao ovakav sistem nadzora, mi imamo nešto drugo što redovno funkcioniše, ali sada je nemoguće da to funkcioniše jer sada toga ima masovno i morate da se adaptirate“, dodao je.

Kaže da se u ovom slučaju razvio informatički sistem bez koga epidemiolozi nisu mogli da rade, naglašavajući da u početku nisu postojale kovid-ambulante i da oni nisu mogli da rade na prikupljanju podataka, posebno jer ti podaci nisu stizali, pa i „prijave zaraznih bolesti uopšte nisu stizale“.

Kon navodi da je u svom istraživanju koristio mortalitetnu statistiku i DN2 obrasce, kao i podatke iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Potvrda o smrti ima tri dela – neposredni, osnovni i posredni uzrok smrti, naveo je, dodajući da one stižu posle dva meseca.

Kon je precizirao da ono što se neposredno objavljuje, ono što je u informatičkom sistemu jedna stvar, a izvod podataka iz pisanog sistema, je druga.

Kon kaže da njima podaci u Gradski zavod stižu nakon dva dana, a da na osnovu onoga što je pratio – sadašnji podaci koji se sada viđaju na sajtu covid.rs jesu vrlo približni i da se, što se Beograda tiče, „on uklapa u ovo“.

„Sada mogu da tvrdim da su podaci vrlo približni i vrlo tačni. Ovo što se pojavljuje jedan slučaj ili ne – to ćemo videti tek kasnije“, rekao je.

Kon kaže da kad se „ukupna smrtnost prati iz godine u godinu, pa se poredi prosek pre 2020. dodajući “da u višku smrtnosti za čitav taj period postoji 345 ljudi“.

“Samo da se zna, to se dešava u svakoj epidemiji“, naglasio je.

Epidemiolog je dodao da ne veruje da će Krizni štab podržati da se omogući publika na večitom derbiju i da očekuje da će svi u Štabu biti protiv.

Kaže da virus ne samo da kruži kod nas u zemlji, već i ulazi spolja.

“Samo u jednoj školi je dokazano da se u školi dešavala transmisija, a da je ostalo spolja uneseno, a da je bitno da se takvi slučajevi otkriju i stave u izolaciju“, naveo je Kon.

(Tanjug)

