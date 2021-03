Do sada dato 1,43 miliona doza, država brine o svim građanima

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je veoma ponosan što je do sada u Srbiji dato oko 1,432 miliona doza vakcina protiv korona virusa, od čega je 921.000 ljudi vakcinisana prvi put, a 512.000 revakcinisano.

Na pitanje kako komentariše to što pojedini govore da nije on nabavio vakcine već nadležne službe i to što se Dragan Đilas pohvalio da se sutra revakciniše, iako u isto vreme njegovi mediji vode kampanju protiv vakcinacije, Vučić je rekao:

„Neću da govorim loše o političkim protivnicima pred stranim državljanima i ambasadorima. Mogu da se pohvalim da sam malo pomogao svojim bratskim odnosom sa predsednikom Putinom… Tako mali Đokica zamišlja život – hvala službama“.

Vučić je istakao da su svakako BIA i MUP uradili veliki posao kada je reč o smeštaju i čuvanju respiratora i kompletne opreme, kao i dovozu vakcina.

„Ipak, nemojte da se ponašamo kao deca. Zna se kako, zašto i na čiji zahtev se tako krupna politička pitanja rešavaju“, poručio je Vučić.

Dodao je da je sreća što se i njegovi politički protivnici revakcinišu, iako su govorili da će da prime samo one vakcine koje se u Evropi primaju, i to sa onim vakcinama za koje su govorili da ih nema.

Država se stara i za sve druge građane bez obzira na političke razlike, dodao je Vučić i poželeo svojim političkim protivnicima dobro zdravlje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.