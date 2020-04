Doktor Kon o ukidanju policijskog časa i otvaranju granica

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se odluke o uvođenju, odnosno popuštanju mera donose na osnovu statističkih podataka u vezi sa korona virusom, ali da se u obzir uzimaju u praznici, budući da je to vreme kada ljudi imaju veću potrebu da se okupljaju i druže.

“Obzirom da smo Vaskrs prošli, mnogo će zavisiti kakvo ćemo stanje imati pred prvomajske praznike, jer će ljudi imati veliku potrebu da se druže. Mi bismo mogli da zabranimo okupljanja i ukinemo sve policijske časove, ali nismo baš sigurni da bi zabrana okupljanja bila apsolutno poštovana”, rekao je Kon odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji u Palati Srbija.

Epidemiji nije kraj sve dok Svetska zdravstvena organizacija ne proglasi kraj pandemije, rekao je Kon.

Takođe, sve dok virus cirkuliše i dok otkrivamo nove zaražene potrebne su nam i privremene bolnice.

„Privremene bolnice su potrebne jer ćemo i dalje otkrivati pozitivne na Kovid 19“, rekao je dr Predrag Kon, na pitanje koliko je pacijenata do sada otpušteno iz privremenih bolnica i do kada će one biti potrebne.

Kako je rekao, ova situacija će trajati najmanje još mesec dana.

„Svojevremeno sam govorio da je za očekivati da će trajati deset do 12 nedelja s tim što to ne znači da je nakon toga sve završeno“, rekao je Kon.

Dodao je da nas na to upozorava i Svetska zdravstvena organizacija – da nije završeno dok god virus i dalje cirkuliše.

„Mi ćemo moći da popuštamo i skidamo mere, ali proglašena epidemija u Srbiji ostaje. Čekaćemo sve dok Svetska zdravstvena organizacija ne objavi da je pandemija završena, a na to ćemo bogami dosta čekati jer virus ide na južnu hemisferu, a da li će da se vrati to ćemo da vidimo“, dodao je Kon.

Rekao je da je ogroman broj onih koji nemaju nikakve ili imaju blage simptome i dodao da se upravo te osobe smeštaju u privremene bolnice.

„Mi povećavamo testiranje i još više ćemo ga povećavati i polako proširujemo indikacije…sve više ćemo testirati i sve više stezati obruč oko virusa. To je cilj, a istovremeno kapaciteti bolnica će se oslobađati i ljudi polako vraćati u normalan život“, rekao je Kon.

Kada ne budemo imali pacijente na respiratoru i dane bez smrtnih ishoda tada ćemo moći da kažemo da smo “slavljenici” u borbi protiv virusa korona, izjavio je Kon.

Odgovarajući na pitanje medija kada će biti otvorene granice, Kon kaže da će upravo od takvih dana zavisiti ukidanje vanrednog stanja, a samim tim i otvaranje granica.

“Otvaranje granica je vezano za odluku o ukidanju vanrednog stanja, to će država odlučiti, bar ja to tako tumačim”, rekao je Kon.

Ocenjuje da je situacija u našoj zemlji sve bolja, bez obzira što se, navodi, ti brojevi trenutno ne vide.

“U poslednja 24 sata otkriveno je 260 novih slučajeva zaraženih virusom korona, a testirano je 3.543. To je solidna situacija i dalje će to padati, padaće i brojevi pacijenata na respiratoru. Međutim, dokle god postoji mogućnost povratka virusa, moramo biti maksimalno oprezni”, kaže Kon.

Ponovio je svoj stav da je ove godine bezbednije letovati u Srbiji i dodao da je sa tim njegovim stavom saglasna većina njegovih kolega.

“Lično, kada govorim o sebi, najbezbednije se osećam kod kuće i to su moja shvatanja koja vidim da mnoge kolege prihvataju. Neke zemlje imaju i zvaničnu politiku da se ne ide na letovanje. U svakom slučaju, to nije opcija koja je neopravdana”, rekao je Kon.

Upitan kako će izgledati leto u Srbiji i šta će biti sa otvaranjem bazena i Ade Ciganlije, Kon odgovara da će njihovo otvaranje zavisiti od epidemiološke situacije u zemlji.

“Imamo mirnu situaciju, dozvoljavaćemo sve ono što se dozvoljava u normalnim uslovima, bez obzira što virus može da tinja. I virus gripa tinja preko leta, ali niko ne sprovodi nikakve posebne mere”, ukazao je Kon.

