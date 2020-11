Doktorka Darija u salonu lepote – bez maske (foto)

Na društvenim mrežama širi se fotografija na kojoj se vidi kako članica Kriznog štaba i ministarka Darija Kisić Tepavčević u salonu lepote sređuje svoje nokte, ali ne nosi zaštitnu masku, niti održava fizičku distancu u odnosu na radnicu salona.

Članica Kriznog štaba često poziva građane da poštuju sve zaštitne mere, kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, ali među građanima na društvenim mrežama izazvala je veliki revolt budući da nije nosila masku.

Bilo je i onih koji su šaljivo prokomentarisali fotografiju na kojoj se vidi Darija Kisić.

