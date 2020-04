Dončić oduševio plesom uz veliki srpski hit koji je posvađao dve države (video)

Luka Dončić ovu pauzu zbog koronavirusa u NBA ligi koristi za izdašne donacije onima na prvoj liniji borbe protiv pošasti, ali i za objave snimaka iz vremena pre korone.

Brojne fanove oduševio je snimkom s letnjeg odmora prošle godine, na kojoj na gliseru negde na Jadranu odlično pleše na pesmu poznatu pjesmu Ludi letnji ples, bend Flamingosi.

Ta pesma izazvala je velike kontroverze 2006. tokom Beovizije na kojoj se birao predstavnik Srbije i Crne Gore na Pesmi Evrovizije, a Flamingosi su tada dobili najviše glasova televizijskih gledalaca.

Međutim, članovi stručnog žirija u Crnoj Gori nisu joj dali nijedan bod kako bi pobedio crnogorski bend No name. Na to je publika u beogradskom Sava centru, gde se održavao izbor, reagovala zaglušujućim zviždanjem, psovkama i bacanjem flaša na binu, s koje oterala No name i na koju su umesto njih na oduševljenje okupljenih došli Flamingosi.