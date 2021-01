Dr Gligić: Koju vakcinu treba da primite ako planirate trudnoću

Da li smemo da primimo vakcinu protiv korona virusa ukoliko planiramo bebu – jedno je od čestih pitanja otkako su stigle vakcine. U Srbiji su odobrene tri vakcine: Pfizer, Sputnik V i Sinofarm. Stručnjaci su već objasnili da se ni jedna od ovih vakcina ne preporučuje trudnicama i dojiljama, da je one mogu primiti samo uz sopstvenu saglasnost.

Cenjeni virusolog dr Ana Gligić za eKliniku objašnjava kako treba da razmišljaju sve buduće mame, sve one koje tek planiraju potomstvo. Da li ako planiramo bebu, smemo da primimo vakcinu, koju, i kada?

Iskustva sa variolom su veoma značajna

− Najpre da podsetimo – trudnica koja je u prvom tromesečju, ne treba da prima niti da pije ni lekove ni antibiotike, osim ako nije „stani pani“, i to isključivo uz savet lekara. E sada, najbolje je da vam ispričam i ovo. Mi smo ispitivali tu nesrećnu variolu i kod trudnica koje su tada vakcinisane. Uzimali smo kiretažni materijal iz Zemunske bolnice, a bilo je oko 200 kiretaža. Ja sam pokušala sam da izolujem virus, ali ga nije bilo. Nismo imali nikakve alarmantne rezultate, čak ni taj živi variola virus koji je bio vakcini, nije ništa ostavio. Drugo, tretirali smo krv iz pupčanika prilikom porođaja novorođenčadi vakcinisanih majki. Analizirali smo i krv majke i krv iz pupčanika deteta. Našli smo da dete ima do četiri puta više antitela za vakcinisani virus nego majka. Znači, priroda se na neki način pobrinula da zaštiti plod, dala mu je veći imunitet nego što je majka imala. To je bio slučaj, dakle, sa vakcinom protiv variole – kaže dr Gligić.

Korona se još ispituje

Rezultati ovog istraživanja, kaže dr Gligić, publikovani su prošle godine.

− Zato nam je rad koji smo objavili prošle godine pročitan 1.500 puta! Trebalo je dugo remena da se to publikuje i taj rad je velika pomoć i za ovu pandemiju, ali mi ovaj virus ne znamo. Ne znamo šta će još da napravi. Nedovoljno je ispitan, a i neke vakcine su takođe nedovoljno ispitane na trudnicama. Ali, ono što ja od aprila govorim je da klasičnu vakcinu na celi virus, mrtav i oslabljen – treba uneti. Zato što imamo iskustvo sa polio vakcinom protiv dečije paralize koja je suzbila virus, svela ga na minimum. Ja propagiram takvu vakcinu. Ove ostale vakcine mogu se pokazati kao veoma dobre naravno, ali nemaju dovoljno ispitivanja kod trudnica i dece, jer je malo vremena prošlo – objašnjava dr Gligić.

Kineska vakcina je možda manje efikasna, ali više rizikujete bez vakcine

Dr Gligić kaže da je kineska vakcina upravo takva, “mrtva” od celog virusa.

“Kineska vakcina je mrtva vakcina i ako zakačite virus, a u sebi imate isti taj mrtav virus, vi ćete složiti antitela i imati zaštitu. Možda ta zaštita kod kineske vakcine nije 90 odsto, ali je zaštita. Nećete strašno da se razbolite ako zakačite virus, možda ćete uzeti čaj i aspirin i to je to. Iako je manja zaštita, ona je ipak zaštita. Za sada je na tržištu, po meni, ta vakcina najbolja. Ako se žena koja planira potomstvo vakciniše mrtvom vakcinom – 21 dan posle druge doze virus je eliminisan iz tela. Eliminisaće ga antitela koja će se stvoriti. Prema tome, posle, mesec,dva od vakcinacije žena koja planira bebu, neće imati ništa od tog sastava vakcine u organizmu – imaće samo antitela, tako da od tada može da planira potomstvo. S druge strane, korona je može napasti za vreme trudnoće, pa više rizikuje da se ne vakciniše. Tako ja mislim”, kaže dr Ana Gligić.

Ona dodaje da je ipak izbor vakcine lična stvar i da ona može samo da objasni kakva je koja vakcina, ali ne i da posavetuje koju vakcinu da primimo.

“Niko nema dovoljno iskustva sa vakcinama i virusom kada je reč o trudnicama jer sve je novo i ja ne smem nikoga da konkretno savetujem. Postoje slabosti organizma za koje čovek ni sam ne zna da ih ima, pa ne možemo ni da predvidimo reakcije na bilo koju vakcinu. Mojim najbližim članovima porodice ja samo govorim o vakcinama, objašnjavam po kom principiu su nastale, a svako će za sebe odlučiti. Ono što me raduje je da sam čula od epidemiologa Radmila Petrovića, sa kojim sam radila na Torlaku, da druga vakcina koju primamo ne mora biti ista. Dakle, možete primiti i drugačiju vakcinu od prve”, kaže dr Gligić.

Rusi još istražuju

A kada je reč o vakcinama koje će tek stići na tržište, dr Ana Gligić kaže:

“Vakcinu kao što je kineska imali su Rusi pre Kineza, ali nisu uspeli da je registruju. Oni su je pravili u Institutu poliomijelita i virusnih encefalita, to je njihova druga vakcina. A treća, koja daje dugotrajni imunitet, napravljena je u Kolosovu, ali ona još nije proverena. Ona se radi i za nju će trebati još vremena, možda dve godine. Rusi imaju i četvrtu vakcinu, to je Ural. Oni je spremaju i za životinje. Proizvodi je čuveni moskovski Čumakov institut, koji je proizvodio polio vakcine kao i Torlak i izvozio je u puno zemalja. Mi smo tada imali veći prodor na tržište od njih”, kaže dr Gligić.

