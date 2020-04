Dr Janković: Ako popuštanje mera shvatimo kao pobedu – pretvorićemo ga u PORAZ (video)

Cilj je da postepeno ublažimo mere, što je moguće jer smo dostigli stabilnu fazu i imamo naznake da smo blizu silazne putanje, ali sa ozbiljnijim opuštanjima će se svakako sačekati i ako bismo imali trend kakav ne želimo, to će se menjati – mere se kroje prema situaciji u realnom vremenu, rekao je član Kriznog štaba, doktor Srđa Janković.

Sada smo pri kraju „plato faze“ i očekujemo silaznu putanju, kazao je i dodao da epidemija jeste u jeku, ali usporava se zaražavanje u populaciji. Ipak, kako je istakao, postoji određena mogućnost otvaranja novih žarišta, pa ublažavanje mera ostaje sa premisom da kontakte svodimo na neophodne i one koji mogu da se bezbedno odvijaju.

„Maska, distanca – to važi za svaki kontakt. Trudimo se da ta poruka stigne do svakoga. Svako ublažavanje ostaje uz pretpostavku da će se mere poštovati“, naveo je Janković.

On je rekao i da se kretanje starijih od 65 godina neće meriti „krojačkim santimetrom“, ali mera od 600 metara od mesta stanovanja je uvedena da se oni ne bi udaljavali i šetali po drugom kraju grada.

„Ublažavanje je skromno, to je prva simbolična mera da se najstarijima omogući da izađu iz kuće, ima se za cilj da ih ostavimo bezbednim, ali to ne znači da će neko biti kažnjen jer je napravio 601 metar“, objasnio je.

Kako je objasnio, stručnjaci uvek moraju da kažu da dok god imamo epidemiju, ono sledeće je ključno.

„Naravno da smo se zamorili od rigoroznih mera, ali naravno da je oprez na mestu, da ne upropastimo sve“, istakao je.

Prema njegovim rečima, postoji rizik od popuštanja mera i stručnjaci upozoravaju da je reč o taktičkom opuštanju.

„Ublažavanje ima raspored koji zavisi od uslova i toka epidemije, ako ovo shvatimo kao pobedu i kraj, pretvorićemo to u poraz„, kazao je.

Ako sve uradimo odgovorno i ne popustimo, neće se desiti to opuštanje koje bi nas moglo koštati, dodaje.

On je rekao da se u Kriznom štabu odluke donose zajednički i da se nije desilo, nakon što se sve razmotri, da odluka i struke i državnih organa ne bude jednoglasna.

Kriva kreće da silazi, ali to silaženje ide polako

Janković je rekao da imamo prve naznake da virus slabi, ali on je i dalje sposoban da ubija, ali sigurno da će sada ubijati manje nego što je ubijao, jer što je duže prisutan u populaciji to više evoluira ka manjoj virulenciji. „To je prirodan tok, i vidimo da to već počinje“, kaže.

Rekao je i da će najverovatnije vrtići biti otvoreni uskoro, odnosno tokom sledećeg meseca, ako ne bude koraka unazad.

U ovom trenutku, kaže, nije svrsishodno da se vezujemo za brojeve nedelja i bolje je da ih ne brojimo.

Upitan da li građani mogu da planiraju godišnje odmore, on je rekao da ne može da oceni koji su uslovi za to da se ide na more, i da bi na mestu bilo da se više usresredimo na lepote Srbije. „Biće i tu mesta da se provede odmor“, kazao je.

Prešlo se na metodu jednog negativnog testa, pa izolacije prethodno obolelih, jer su stručnjaci, kako je objasnio, otkrili da „ni dva testa nisu mnogo bolja nego jedan“, a da je izolacija najbolja zaštitna mera.

Otvaranje vrtića najverovatnije tokom sledećeg meseca

„Ispostavilo se da je razlika mnogo malo i da gotovo da nema mnogo koristi od dva testa, negativni testovi su samo da znamo kad možemo da pređemo na meru izolacije, ali ona je najvažnija. Ako dva testa daju istu informaciju kao jedan, onda je bolje praviti jedan. U oba slučaja će čovek odsedeti svoju izolaciju, ne gubimo ništa“, naveo je.

Povodom upozorenja Svetske zdravsvene organizacije da najgore u epidemiji tek predstoji, Janković je rekao da je to poziv da ne proglašavamo pobedu i da nas čeka duga borba, ali drugačija.

Drugačije će biti kad jedna po jedna zemlja budu bez virusa, a u svetu ga još bude bilo. Tada će biti stražarenja – vise stražarskih mera, da nam se virus ne vrati. To je mobilisanje svetske javnosti da se priča o virusu i upućena je važna poruka oko koje svi treba da se ujedine“, istakao je strunjak.

Upitan o ozoniranju, on je rekao da nauka napreduje tako sto se postavljaju hipoteze, ali se hipoteze testiraju.

„Za sada nema naučnih dokaze da je ta metoda delotvorna i to bih podvukao. U slučaju ozonizacije, ne mozemo da kažemo da imamo naučne dokaze“, zaključio je.

Nema dokaza ni da virus može da se prenese vodom i pronalaženje virusa u vod u Parizu ne znači da je taj virus pronađen ceo i da je sposoban da inficira.

„Detektovan je samo njegov deo, ali razumna je mera predostrožnosti da se takva vode ne koristi“, kazao je.

