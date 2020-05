Dr Kon: Ako se pogorša stanje, kažnjavaćemo one bez maski

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da obavezno nošenje maski u Srbiji postoji kao nacrt i da se može uvesti kao obavezno ako dođe do pogoršanja stanja.

Kon je za Prvu televiziju rekao da Srbija nije još uvela obavezno nošenje maski.

„Mada to jeste bilo u nacrtu i postoji kao nacrt, pa u svakom trenutku može da se uvede, ako se pogorša stanje“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, bitno je da osetljive grupe, poput starijih od 65 godina, i hronični bolesnici, nose maske.

On je rekao da hirurške maske ipak štite od kijanja i zaraze tokom razgovora.

„Što se tiče zaštite u javnom prevozu, tržnim centrima i kafićima najniža mera zaštite je ta. Na otvorenom prostoru one nemaju smisla“, napomenuo je Kon.

Kako je kazao, život je nametnuo određena rešenja, jer test PCR nije moguće nabaviti u pojedinim zemljama, a našim državljanima ne možemo zabraniti da dođu u Srbiju.

„Nama epidemiolozima bi najlakše bilo da svi mogu da se testiraju. Mi sada imamo ozbiljniji sistem zaštite nego da smo se testirali. Mi nismo to pustili otvoreno kao što se doživljava, to podrazumeva praćenje od 14 dana“, rekao je on.

Kon je kazao da je daleko od toga da nema baš ništa od mera, ali posle 15. juna, kada se bude otvorila Evropa, imaćemo dnevno oko 10.000 ljudi koji dolaze na aerodrom u Beogradu.

„U takvim brojkama moramo da napravimo sistem koji može da funkcioniše. Da smo sve testirali, zamislite 10.000 ljudi da su testirani, to nije moglo proći“, rekao je on.

Svi kolektivi su rizični

„Svi kolektivi su rizična mesta za prenos zaraze. Dve trećine otkrivenih zaraženih u tim kolektivima nemaju nikakvih tegoba“, rekao je Kon i dodao da su oni tako prenosili zarazu.

On je kazao da je bitno to pratiti jer se tako stalno sprečava širenje virusa.

„Treba poštovati mere, ako ne može da se drži distanca u kolektivu, onda nošenje maski, da li je to obavezno ili ne, to zavisi od firme“, rekao je Kon.

Sama ideja da kažnjavamo sve, to nije rešenje, kazao je Kon.

„Ne možete dozvoliti da neko uđe u mesto gde postoje posebno osetljivi a da ne nose maske“, upozorio je on.

Švedska skupo platila prokuženost stanovništva

Kon je rekao da je skeptičan po pitanju prokuženosti u Srbiji, te da to znači da smo se dobro štitili od virusa.

On je za primer Švedske rekao da ona sigurno ima visok broj ljudi koji su preležali virus.

„Ali je to platila sa previše velikim brojem žrtava“, napomenuo je on.

Kon je pozvao građane da ostanu tokom leta u Srbiji.

„Ja stalno kažem – hajde da vidimo kakav nam je imunitit i kako će se virus ponašati na južnoj hemisferi. Ako se tamo povuče, onda imamo šansu da to (drugi talas) izbegnemo“, kazao je Kon.

Dodao je da ne veruje da će opet biti vanrednog stanja ukoliko dođe do drugog talasa koronavirusa u Srbiji.

„Ne možemo ni toliko da angažujemo zdravstveni sistem samo za kovid, jer to polako počinje da ugrožava ostale. Moramo da se uzajamno slušamo i obezbedimo daleko veću disciplinovanost do tog perioda, da ne moraju nikakva posebna stanja“, rekao je Kon.

