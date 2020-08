Dr Kon: Deca u školama ne mogu da nose bilo koje maske

Epidemilog Predrag Kon rekao je povodom početka nove školske godine da je u školama obavezno nošenje maski, i to ne jednoslojnih platnenih – već troslojnih.

„Najverovatnije će se održavati kombinovana nastava. Za učenike od petog do osmog naizmenično će se ići na nastavu na daljinu. To će svaka škola odrediti. Ovde treba naglasiti onaj medicinski deo, a to je obavezno nošenje maski. To ne treba da budu jednoslojne platnene maske, već troslojne maske. To je vrlo važno i nije svejedno. Ukoliko se mere budu poštovale onda neće morati da se radi potpuna izolacija svakog odeljenja u koje uđe virus“, rekao je Kon za tv Pink.

On je rekao i da se epidemija koronakirusa u Srbiji na nekim nivoima stabilizovala.

„Ne možemo da kažemo da smo srećni i zadovoljni kada još uvek imamo nova zaražavanja i smrtne slučajeve. Jeste se stabilizovalo na tom broju između 200 i 250. Aktivnost virusa se jako sporo smiruje i to se vidi kroz evidenciju onih koji se prvi put javljaju u kovid ambulante“, naveo je Kon.

Kako je on objasnio, iz nedelje u nedelju se smanjuje aktivnost onih koji se u kovid ambulante javljaju sa simptomima ovog virusa.

„Moram da naglasim da mi imamo, 10 odsto naših sugrađana koji ne poštuju nikakve mere, i to jeste činjenica. Isto tako imamo i nepoštovanje na pojedinim mestima“, kaže Kon.

On je ukazao na to da je i dalje potrebno povećati kontrolu sprovođenja epidemioloških mera zaštite.

„Potrebno je pronaći efikasniji mehanizam sprovođenja kontrole koje će uključivati određene kaznene odredbe. Epidemija neće biti spuštena na nulu pre polaska u školu“, naveo je Kon.

(B92)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.