Dr Kon: Ima razloga za optimizam

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da razloga za optimizam ima zbog opadanja broja ljudi na respiratoru i opadanja procenta pozitivnih slučajeva među testiranim.

„Opadanje broja onih na respiratoru, teških slučajeva. Procenat pozitivnih nalaza broja ispitivanih koji pada iz dana u dan, posebno Niš i okolini, kao i Jagodina, Ćuprija, Aleksinac i Prokuplje, svuda gde smo imali povišeni procenat u odnosu na ostala područja. U Beogradu je na osam odsto, ukupno u celoj Srbiji 7,5 odsto. Tak oda virus očigledno više nema takav potencijal. Počinje da gubi samu snagu prenošenja. Istovremeno izaziva sve blaža oboljenja. U velikom broju bez simptoma“, rekao je za Kon Jutarnji program TV Prva objašnjavajući popuštanje mera tokom vanrednog stanja koje su uvedene u pandemiji koronavirusa.

Ako je juče testirano 3.540 ljudi, neko bi pomislio da su svi imali neke simptome, koji je to broj ljudi koji ima neke simptome, testira se, ispostavi se da je negativan, šta onda on ima. Koji je još virus toliko aktuelan u Srbiji?

„To su sva ona oboljenja slična gripu, akutno-respiratorne infekcije. U ovoj situaciji se mnogi takvi takođe ispituju da se slučajno vidi da nije kovid 19. Ispituju se oni koji su kontakti zaraženih. U stotinama se broje oni koji nisu imali nikakve simptoime a da su ispitivani, među njima se nalaze oni koji su pozitivni“, rekao je Kon.

On smatra da smo odluku o popuštanju mera doneli u pravom trentku.

„Bilo je govora da su previše drastične i kada su mere uvođene. One su uvođene na vreme. Imamo pitanje da li je ishitreno popuštanje. Mi i dalje imamo drastične mere, daleko od toga da smo nešto posebno popustili, ali ih treba popustiti, treba da se vratimo u normalniji život, koji neće biti potpuno isti. Ono će se završiti ukidanjem vanrednog stanja, a održavanjem mera socijalnog distanciranja. Iz nedelje u nedelju ćemo morati otvarati u skladu sa rezultatima testiranja koje pratimo“, istakao je Kon.

Ističe da ne može da se naglo poveća broj obolelih i da nema šanse da smo prenaglili sa ublažvanjem mera.

„To ne može da se desi. Mogu da se dese ekscesne situacije, to je prodor u neki kolektiv i naglo proširenje. Ne može da se desi, jer nema odakle snagu, spušten je na takav nivo da ne može da se probudi i ima epidemijski potencijal da se probudi ponovo.“

Na pitanje kada penzioneri izađu na ulice i koliko je to opasan trenutak, kaže da je neminovno da će se to desiti, ali će i dalje važiti pojedine mere.

„To je ono što sasvim sigurno će biti. Opasno je kad kažemo, rizik je više desetina puta smanjen nego što je bio. To ne znači da i dalje nećemo preporučivati izbegavanje bliskog kontakta, i dalje ćemo preporučivati nošenje maski kada se priđe nekom bliže od dva metra. Sve će to i dalje biti na snazi dok se ne ugasi u potpunosti virus“, naveo je on.

Stav struke pri ublažavanju mera svakako da je i stvar politike, rekao je Kon.

„Ovo svakako da ima veze i sa politikom i ekonomijom i shvatanjem da život mora da se nastavi. Život mora da se nastavi, ne možemo virus da se otera sa ove planete, nemamo tu moć. Možemo da ublažavamo samo njegovu aktivnost u našoj zemlji. Ako zaustavljamo život, počećemo da umiremo od sasvim drugih stvari. Doći ćemo u situaciju da su kapaciteti zauzeti za potrebe ove epidemije. Moramo stalno da procenjujemo rizike. Rizik ne može da se kvanitativno tačno izrazi, ali je sigurno više desetina puta manji. Vreme je da se vratimo životu da sve što smo dosad radili ne bi imalo negativan uticaj koji je duže trajao. Struka je od početka stava da se treba pravovremeno vratiti u život, ali kolektivi, školski, predškolski, moraju biti pd daleko striktnim nadzorom jer smo mi i dalje u epidemiji“, istakao je Kon.

Pitanje u vezi sa školama je nešto što će biti posebno razmatrano, posebno u Ministarstvu prosvete, rekao je Kon, dodavši da ne veruje da će svi odmah slati decu u vrtiće, ali da će sigurno svi oni koji nemaju druge opcije.

„Postupanje zavisi od situacije. Sada imamo situaciju koja će biti povoljna puštanjem dece u školu, i time se jasno određujemo prema virusu, da je prolazak virusa kroz dečju populaciju nužno. Najpovoljniji trenutak je kada je aktivnost virusa najmanja. To je od sada nadalje, ne baš od današnjeg dana, nego za jedno dve nedelje.“

Procenio je da je potrebno da policijski čas i dalje bude u određenoj meri na snazi u naredne dve nedelje.

„Logično je da još dve nedelje ostane zabrana. To ne znači da sam ja u pravu. O tome će se još raspravljati. Najvažnije je sprečiti kontakte, a to je izgleda najjednostavnije kroz policijski čas. Odmah nakon što je završen za vreme vaskršnjih praznika, jasno vidimo da počinje opadanje, i mislim da će jasno da se vidi u narednim danima.“

Na pitanje zašto je na početku pandemije govorio da ima dovoljno opreme iako je znao da to nije tačno, Beta je prenela Konov odgovor da su zvanični podaci govorili da svega ima i da je on to i govorio.

„Izaći pred borbu sa lošim podacima nije mudro, to zna svako ko se pripremao za borbu a mi smo imali pred sobom ogromnog neprijatelja i još niko nije razumeo koliko je on opasan“, rekao je on.

„Imali smo podatke da opreme ima, jer mislim da drugi nisu razumeli koliko nam opreme treba, a ja sam to znao. Ne mislim da sam slagao jer sam govorio šta su saopštavali nadležni, i pred sudom sam javnosti da li je to bilo u redu ili nije“, rekao je Kon.

