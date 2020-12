Dr Kon o obaveznoj vakcinaciji

Deca verovatno uopšte neće biti u obaveznoj vakcinaciji, izjavio je epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje virusa korona dr Predrag Kon.

On je dodao da će odluka o vakcinaciji dece biti poslednja na dnevnom redu jer ona nisu u riziku.

Dr Kon je pozdravio vest o dopremanju prvih doza ruske vakcine u Srbiju i najave o dolasku vakcina drugih proizvođača i dodao je na redu provera vakcina.

„Postoje zdravstvene vlasti ove zemlje koje proveravaju vakcine i dokumentaciju. Ispituje se da li je bezbedna vakcina. To je sve zakonski regulisano. Ogroman je to posao“, naveo je on za RTS.

Vakcina ne može da učini da odjednom sve prestane, naglasio je epidemiolog i dodao da će se njena efikasnost tek videti.

Zdravstveni sistem nije pukao, ali je situacija katastrofalna

Kon očekuje već sledeće nedelje manji broj novoobolelih u Beogradu ali to neće ići ravnomerno u celoj zemlji jer se virus različito širio.

„Za praznike će situacija biti teška jer će pritisak na bolnice biti i dalje veliki. Ove mere će biti na snazi dok god to bude trebalo, a lično mislim da bi one mogled da budu i oštrije“, rekao je Kon.

Prema njegovim rečima treba sve učiniti da se odvrate naši građani u inostranstvu od dolaska u zemlju jer ako dođe isti broj kao za Uskrs mi nećemo to izdržati.

„Mi sada imamo katastrofalnu situaciju, prenapregnut je zdravstveni sistem, borba je za svakog pacijenta. Ne može da se kaže da je zdravstveni sistem pukao, ali je teška situacija“, rekap je Kon.

(Sputnjik)

