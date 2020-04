Dr Kon objašnjava o čemu posebno moramo da vodimo računa

„Imamo situaciju koja jeste očekivana, ono što dolazi jeste opadanje aktivnosti virusa. Ali i dalje imamo dosta ljudi u bolnicama i na respiratoru. Ipak, više ima srednjih i lakših pacijenata za razliku od početka. To su sve pozitivne stvari, tako da ćemo pratiti i dalje“, rekao je primarijus dr Predrag Kon, epidemiolog i načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje.

On je rekao da mora da se pokrene ekonomski zamajac, ali da je važno da se mnogo vodi računa o domovima za stare da ne bi došlo do ekscesnih situacija koje uvek vraćaju unazad.

– Imamo troje umrlih u uzrastu od 30 do 39. Sada već imamo 122 umrlih ukupno i približavamo se broju umrlih tokom pandemije 2009. koji je bio 137 – rekao je on.

Na pitanje kako da se ponašamo u gradskom prevozu, on kaže da će biti potpuno normalno i logično da koristimo zaštitne maske.

– U Njujorku je obavezno nositi maske i na otvorenom. Mi do sada imamo tu doktrinu da na otvorenom nije neophodno nositi je, ali uvek govorim da je važno imati masku kod sebe i staviti je ako se približavate nekome. Dalje, naučićemo se nekako da sigurnije živimo dok ne dođemo u bezbednu zonu, a to će dugo trajati. Na leto nas očekuje ispitivanje imuniteta, da se potvrdi to što mislimo da stariji nemaju imuniteta. To je ozbiljno ispitivanje. Epidemiloški je bolje da škole budu otvorene što kasnije. Ako se otvore ranije, veća je mogućnost da dođe cirkulacija korona virusa među decom. Mi o svemu tome moramo otvoreno da pričamo – objasnio je dr Kon i dodao da „krivulja“ pada sporije nego što su očekivali.

On je rekao da neće biti preporučeno ljubljenje baka i deka sa unucima.