Dr Kon: Očekujemo dalji pad procenta pozitivnih na koronu

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je procenat pozitivnih na korona virus u odnosu na broj testiranih iz dana u dan sve niži i da je sada oko sedam odsto.

Tokom narednih nedelja očekujemo dalji pad procenta pozitivnih, istakao je Kon za „Blic“, prenosi Tanjug.

On je ukazao da se, prema podacima koji se prate iz dana u dan, epidemiološka situacija poboljšava, ali da je potrebno pridržavati se propisanih mera da se epidemija ne bi vratila.

„Nužno je pokrenuti ekonomiju, rad, ali i kompletan kapacitet zdravstvenog sistema za sva ‘non kovid’ stanja, i to što pre. To, međutim, ne podrazumeva prerano isključivanje mera obaveznog distanciranja, ali podrazumeva postepeno ukidanje mera zabrane kretanja i prelazak na nivo jasnih i snažnih preporuka“, rekao je Kon.

On je ukazao da je istovremeno važno da je uspostavljena sposobnost brzog reagovanja zdravstvenog sistema u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i da su stvoreni kapaciteti za to.

Kon je naglasio da će se, ako dođe i do najmanjeg povećanja broja obolelih, odmah reagovati.

„Oštrije mere od ovih koje smo do sada imali ne bi trebalo da imamo, osim ukoliko ne dođe do novog talasa, ali tek u poznu jesen ili zimu“, dodao je Kon.

(Sputnjik)