Dr Kon otkrio koje se mere moraju poštovati i posle ukidanja vanrednog stanja

Vanredno stanje uvedeno zbog korona virusa biće ukinuto na Đurđevdan 6. maja, ali mnoge mere koje su donete za vreme njegovog trajanja ostaju na snazi, jer epidemija virusa korona nije prošla. Zbog toga epidemiolog Predrag Kona otkriva šta sve treba poštovati posle Đurđevdana.

Preventivne mere se postepeno ublažavaju – u pojedinim gradovima, poput Kragujevca i Novog Sada, javni prevoz počeo je da radi. Krenuo je međugradski i železnički saobraćaj, proradili restorani i kafići. Uslužne delatnosti, poput kozmetičara i frizera, počele su da rade prošle nedelje, kada su otvoreni i parkovi i šetališta, a u narednom periodu očekuje se početak rada i tržnih centara, vrtića avio-prevoza… Život se vraća u normalu.

Ipak, ne treba se potpuno opustiti, jer epidemija i dalje traje. Epidemiolog Predrag Kon ističe da zbog toga i nakon ukidanja vanrednog stanja treba nastaviti s poštovanjem preventivnih mera.

Poštovati mere i posle ukidanja vanrednog stanja

Upitan da pojasni šta ljudi posle ukidanja vanrednog stanja moraju da poštuju po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Kon odgovara da su to upravo donete vanredne mere, koje se, po tom Zakonu, uspostavljaju od trenutka proglašenja epidemije.

To znači da i dalje trebaju da se poštuju: zabrana okupljanja i zabrana rada škola, vrtića, bioskopa, pozorišta, zatim, karantin i izolacija u što većoj meri, obavezna fizička distanca, izbegavanje kontakata sa starijima. Samoizolacija neće biti obavezna, već će se propisivati kao posebna vanredna mera.

„Sve to i dalje postoji i može da se primenjuje u sklopu Zakona. Jedino nema vojske. Policija i inspekcija mogu da kontrolišu izolaciju i samoizolaciju. Postoji mogućnost sankcionisanja, odnosno, izricanja prekršajnih mera ukoliko se preventivne ne budu poštovale“, objasnio je Kon koji se nada da sankcionisanje neće biti neophodno.

On je istakao da će se redovno sprovodniti i epidemiološki nadzor, odnosno, testiranja, i da će mere biti na snazi sve dok traje epidemija, kao i da će se one menjati u skladu sa situacijom.

„Za sada, mi imamo zabranu okupljanja i spolja i unutra. Možda će se to promeniti tako da se odnosi samo na okupljanje u zatvorenom prostoru. I to će, verovatno, da se menja u odnosu na prisutnost virusa“, smatra sagovornik Sputnjika.

Kon očekuje da će taj procenat dostići nulu već u toku narednog meseca i ukazuje na to da se život vraća, ali napominje da potpuni povratak na staro neće biti jednostavan.

„Ulazimo u prelazni period koji će, najverovatnije, trajati oko mesec dana ili sve dokle bude morao. Već u junu očekujemo da virusa neće biti, a otkrivaćemo ga, uglavnom sporadično“, istakao je Kon.

On, ipak, ne može sa sigurnošću da tvrdi da će ta očekivanja da se ostvare i dodaje da nije siguran da li će mere u nekom trenutku morati da se ponovo pooštre, jer to zavisi od stanja kolektivnog imuniteta, koji tek treba da bude ispitan. On očekuje da neće biti visok, jer su naše mere bile veoma stroge.

U junu neće biti virusa

Kako je Kon predočio, trenutna prisutnost virusa je 2,2 odsto u odnosu na ukupan broj testiranih, a kada taj procenat bude spao na jedan, šansa za dobijanje virusa postaće samo teoretska.

Vanredno stanje odslužilo svoje

„Moje mišljenje je da je vanredno stanje odslužilo svoje i da se više neće vraćati. Ako bi u novembru mesecu epidemija ponovo počela da se diže, pogotovo ako u to vreme stariji ne budu imali nikakvu zaštitu, logično je da se sprovedu iste mere kao sada, ali se nadam da uvođenje vanrednog stanja neće biti neophodno“, istakao je Kon.

Ipak, on smatra da je za te procene još uvek rano, jer je virus nov i nije poznato da li će opstati, ali napominje da za sada održava svoj potencijal, što znači da je verovatnoća da će trajno nestati – mala.

Pažnja u gradskom prevozu

Sagovornik Sputnjika je podsetio da će gradski saobraćaj u Beogradu i Nišu ponovo biti u funkciji od 8. maja i da će biti razređen označavanjem mesta za sedenje i stajanje, postavljanjem redara koji će kontrolisati broj ljudi u prevozu i uvođenjem većeg broja vozila.

Prve nedelje, a, u zavisnosti od situacije, možda i duže, prevoz će moći da koriste isključivo zaposleni. Ukoliko se u tom periodu aktivnost virusa bude ogledala samo u sporadičnim slučajevima, prevoz će moći da počnu da koriste i đaci i studenti, a na kraju i svi ostali.

„U prevozu se mora koristiti maska, a poželjno je da svako ima i rukavice, ali to nije obavezno. To će trajati dokle god virus bude cirkulisao, što ćemo pratiti“, napomenuo je Kon.

(Sputnjik)