Dr Kon: Ulazimo u period apsolutnog smanjivanja aktivnosti virusa

Epidemiolog Predrag Kon kaže da jučerašnji dan, kada nije bilo umrlih od koronavirusa, pokazuje da Srbija ulazi u period apsolutnog smanjivanja aktivnosti virusa.

Smrtnih slučajeva u Srbiji juče nije bilo nakon dva meseca.

Dr Kon je naglasio da se i dalje vrši aktivan nadzor. On je za TV Pink rekao da to što još ima više od sto novoobolelih na skoro 6.000 testiranih, pokazuje da se ekscesna situacija koja se desila u Vranju dalje ispituje i otkrivaju slučajevi.

„Nadzor je i dalje aktivan. Mi smo završili 11. i ulazimo u 12. nedelju koja je poslednja nedelja u kojoj možemo da očekujemo aktivnost virusa. Posle toga će to polako preći u sporadično i eventualno samo ako se jave tako ekscesne situacije može ponovo doći do povećanja, ali to će biti isključivo samo lokalno”, rekao je Kon.

Naveo je da se nastoji da Srbija pre svega ima što manje smrtnih slučajeva, kao i da se otkrije što više zaraženih da bi se te osobe izolovale i sprečilo dalje prenošenje virusa.

„Što više testiranih imamo, više ćemo i otkrivati one koji su zaraženi“, rekao je Kon.

Naveo je da je jasno da je aktivnost virusa u silaznoj putanji i da više ne može da se podigne na nivo na kom je bio.

„Tačno je da mogu povremeno da se pojave “džepovi“ u nekim zatvorenim kolektivima, ali se očekuje da s junom to potpuno prestane i da se javljaju samo sporadični slučajevi. Da li će prestati potpuno da se javlja ili će tokom leta da se javlja sporadično, to ćemo videti“, rekao je Kon.

Dodao je da je Srbija pokazala da može da kontroliše epidemiju za razliku od nekih drugih zemalja koje to nisu uspele.

(Tanjug)

