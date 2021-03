Dr Kon: Videćemo da li ćemo ublažiti mere

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da još nije doneta odluka o popuštanju mera.

„Videćemo“, rekao je on za B92.net i dodao da će se na sledećoj sednici Kriznog štaba analizirati epidemiološka situacija i u skladu sa njom odlučivati o popuštanju ili pooštravanju mera, preneo je Tanjug.

Kon navodi da će se na sledećoj sednici Kriznog štaba analizirati epidemiološka situacija, te da će se u skadu sa tim odlučivati o popuštanju ili o pooštravanju mera.

„Dakle, sve zavisi od aktuelne epidemiološke situacije. Situacija je takva da je u nekim mestima evidentno smanjena aktivnost virusa. Za sada, ovi brojevi pokazuju to, ali moramo sačekati i nove rezultate“, dodaje.

Upitan da prokomentariše da li će doći do otvaranja ugostiteljskih objekata, s obzirom na to da je epidimiolog Branislav Tiodorović kazao da je moguće da se otvore letnje bašte jer je na otvorenom manji rizik od zaražavanja, Kon dodaje „da je to nešto što je u perspektivi, ali videće se“.

(B92, Tanjug)

