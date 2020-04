Dr: Na kraju smo prvog poluvremena, očekujemo novi talas (video)

Doktor Dragoslav Popović, konsultant Unicefa i Svetske banke i predsednik Udruženja za javno zdravlje Srbije ocenio je u Novom danu da se može reći da se nalazimo „na kraju prvog poluvremena“. „Sad očekujemo ili onaj drugi talas o kome se dosta priča, koji bi mogao da dođe početkom jeseni, ili novu pandemiju, koja se takođe očekuje“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, „nalazimo se negde na kraju prvog poluvremena, u nekim fudbalskim dimenzijama“.

„Sad očekujemo ili onaj drugi talas o kome se dosta priča, koji bi mogao da dođe početkom jeseni, ili novu pandemiju, koja se takođe očekuje. Ova nas je pandemija ubacila u jednu novu dimenziju gde se ova događanja mogu desiti ponovo i važno je da budemo spremni da dočekamo bilo koju situaciju. Mislim da je važno da sednemo da izvučemo lekcije kako smo do sada radili i kako možemo bolje da odigramo drugo poluvreme“, rekao je.

„Izolovani jedni od drugih kroz čitav pokret fizičkog distanciranja i izolacije. To pokazuje drugu dimenziju na koju smo zabpravili, a to je da je prevencija ključna. Medicina, nauka, radi svoj posao, ali mi pokušavamo da zaustavimo ovaj virus jednom merom koja je poznata stotinama godina, koja je više društvena nego medicinska“, kaže on.

On bi, kako je rekao, voleo da iz ove pandemije izađemo sa nekoliko vrlo jednostavnih navika.

„Koje su u stvari mnogo efikasnije nego mnoge medicinske mere. Ako izađemo sa navikom da redovno peremo ruke, da kijamo u lakat, da kad imamo neku virusnu infekciju nosimo masku i time pokušamo da zaštitimo druge oko sebe, to je nešto neverovatno i jedan ogroman resurs koji smo dobili iz ove pandemije. Pitanje je da li možemo da održimo pravila ponašanja koja su veoma važna za neku sledeću priliku, ne baksuziram, ali mislim da ćemo sledeću priliku imati veoma brzo“, kaže on.

Prema njegovim rečima, praksa nošenja maske postoji u nekim delovima sveta.

„Vrlo je važno što smo razbili to neko mišljenje da je nošenje maske blam. Recimo Japan, Jugoistočna Azija, ljudi tamo godinama nose maske, jer imaju to neko ponašanje da je važno da zaštite drugoga od sebe, to je deo njihove religije, to je praksa koja se često dešava. Imali ste kineske turiste koji su šetali s maskama“, kaže on.

Ipak, ističe da se maske, nakon korišćenja, moraju pravilno i odlagati.

„Ne želim da vidim te maske na ulicama, parkovima, parkinzima… Moramo zaokružiti taj proces, nosićemo je na pravi način, ali je moramo i odložiti da ne predstavlja zdravstveni rizik, ona je na kraju krajeva infektivni materijal“, kaže on.

Mišljenja je da je „prva stvar koju smo propustili da uradimo da se spremimo dobro za ovu pandemiju“.

„Postoje neke mere koje su primenjive u svakoj situaciji pandemije i neke generalne stvari koje smo morali da pripremimo na vreme da ne bismo bili zatečeni. Jedna od stvari je da nađemo načina da zdravstvene intervencije koje su neophodne ljudima, a nisu vezane za epidemiju, da se pruže kako treba. Mislim da je prvenstveno važno nastaviti redovnu vakcinaciju u ovom vremenu, čini mi se da je u ovom momentu vrlo blizu nuli, to nas može koštati kad se ova voda povuče i ova situacija završi“, kaže.

Govoreći o vakcini, kaže da je u trku krenuo veliki broj naučnih insituta i laboratorija.

„To u narednih par meseci treba da se svede na par kandidata vakcina koje imaju najveći potencijal. Treba da prođu rigorozne mere kontrole kvaliteta. Moramo biti načisto da se nijedna vakcina neće pojaviti za masovnu upotrebu pre kraja ove godine, jer ne možemo preskakati nijedan korak u kontroli kvaliteta, jer želimo da bude maksimalno efikasna i maksimalno bezbedna“, rekao je Popović.

(N1 Beograd)