Dr Nestorović: Sad je pravi trenutak da se razbolite

Doktor Branimir Nestorović, član Kriznog štaba, ponovo je u javnosti istupio sa kontroverznim tvrdnjama vezanim za prirodu i borbu protiv korona virusa.

Kako poručuje za „Srpski telegraf“, sve ovo što se dešava kod nas i te kako ima veze sa pričom o stvaranju kolektivnog imuniteta. A ako već treba da se razbolimo, sad je, kaže, pravi trenutak, objavljeno je na sajtu „Republike“.

„Ako treba da se razbolite, najbolje je sad da se razbolite, kada je virus relativno slab. Sad je mnogo manji procenat teških pacijenata. Kad pogledate ’Vrldmeters’, videćete da teških slučajeva ima samo jedan odsto. Na početku je bilo 81 odsto. Ljudi su bili zatvoreni i to je bilo dobro jer su se mnogo manje razbolevali. Ali nisu stekli kolektivni imunitet. I sad je objavljeno da, na sreću, nije potreban veliki procenat kolektivnog imuniteta, Englezi kažu da je to otprilike 43 odsto. Prošle nedelje objavljena su dva rada i podaci kažu da je 60-70 odsto ljudi u startu rezistentno. To su mlade žene, oni koji rade sa decom, zato što u stvari deca imaju te druge korona viruse i to im pruža zaštitu. Švajcarci su uradili veliku studiju i kod njih je 60 odsto ljudi imalo urođenu rezistenciju“, rekao je dr Nestorović.

On se osvrnuo i na razvijanje antitela.

„A što se tiče antitela, pokazalo se da taj test nije mnogo pouzdan. Samo oni sa teškom kliničkom slikom mogu da razviju antitela. Pacijenti sa blagim simptomima imaju antitela veoma kratko, dve-tri nedelje, i izgube se. Tako da taj test daje mnogo niske rezultate“, smatra Nestorović.

Na pitanje da li su tačne priča da se distancirao, ili da su ga izbacili iz kriznog štaba, Nestorović je odgovorio:

„To je sad ludilo (smeh). Nisu me izbacili iz kriznog štaba. Malo sam se sam povukao jer mi nemamo sad bogzna šta da radimo. Nećemo vraćati neke žestoke mere, nema potrebe, bilo bi besmisleno. Sad smo na sastanku kriznog štaba doneli odluku da se nose maske. Glavna faza epidemije je prošla. Ovo sad će, prema mojoj proceni, trajati još jedno dve nedelje jer mi smo sad u četvrtoj nedelji porasta. Posle toga, čak i da se ništa ne radi, kreće pad. Osim toga, leto je, velike su vrućine, ljudi se kreću mnogo više. Pokušavamo da skrenemo pažnju mlađima da ne luduju“.

Nestorović ističe da su neozbiljne priče o falsifikovanju podataka o broju umrlih i zaraženih.

„U tu tabelu podatke ukucavaju doktori koji su lečili pacijente, ne ukucavamo mi. Onaj ko je lečio pacijenta dostavlja podatke ’Batutu’, ’Batut’ to ukucava u tabelu, za svakog pacijenta se beleži ime, prezime, dijagnoza, datum prijema, datum otpusne liste. Oni optužuju ceo zdravstveni sistem, da su doktori namerno falsifikovali. Interesantno, iste optužbe u Americi se iznose na račun Trampovih lekara, potpuno ista priča, da ovi smanjuju, oni povećavaju, to je obrazac. Na kraju balade, čak i da jeste umrlo 600 ljudi, to je dobar rezultat. Švedska ima 6.000 umrlih, Holandija 11.000, to su zemlje naše veličine. I da je bilo 600, to je priznanje zdravstvenom sistemu. To nije za pljuvanje, jeste to duplo više, ali i takav podatak bi bio respektabilan. Makedonija na dva miliona stanovnika ima 200 preminulih dosad“, rekao je Nestorović.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.