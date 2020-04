Dr Petrović: Epidemija se vraća na jesen u jednom slučaju

Nova istraživanja pokazala su da pozitivnih na koronavirus ima mnogo više nego što zvanične statistike pokazuju. A to je, zapravo, dobra vest.

Istraživanje objavljeno u uglednom medicinskom časopisu New England Journal of Medicine pokazalo je da je od 211 trudnica koje su primljene u bolnicu radi porođaja između 22. marta i 4. aprila, njih 33 bilo pozitivno na COVID-19, dakle više od 15 odsto. Među njima većina, njih 29, nije imalo nikakve simptome. Dakle, gotovo 90 odsto. Tokom hospitalizacije, temperaturu su razvile još njih tri, ali do kraja se ispostavilo da oko 80 odsto mladih žena zaraženih virusom SARS-Cov-2 nisu razvile nikakve simptome bolesti.

Hrvatski naučnik Gordan Lauc iz toga je izveo zaključke da se virus širi mnogo brže nego što su prve procene predviđale, da je zaraženih jako mnogo, pri čemu većina njih – oko 80 odsto – nema nikakve simptome, i da su teški slučajevi samo “vrh ledenog brega zaraženih”. U tome su velike šanse da ćemo svi doći u kontakt s virusom pre nego što se pojavi vakcina.

“Tako je i kod nas”, objašnjava srpski epidemiolog dr Radmilo Petrović. “Infekcija je prodor klica u sluzokožu respiratornih organa, a do oboljevanja dolazi kad virus zahvati i dublje slojeve tkiva. I tada se razvijaju simptomi. Inficiranih uvek ima nekoliko puta više, ali kod većine virus nije zahvatio dublje slojeve. To su ti asimptomatski nosioci, koje moje kolege pominju. Oni mogu da prenesu koronavirus, ali veoma retko, jer izbacuju malu količinu virusa. Najveći prenosioci su oboleli, i to u poslednja dva dana inkubacije, kad je kašalj najjači”, ukazuje Petrović i podseća da se u susretu s manjim količinama virusa razvija otpornost.

“Organizam stvara antitela i kad na leto dobijemo testove za antitela, što je najavio dr Kon, videćemo koji je procenat stanovništva bio u kontaktu s koronavirusom i razvio antitela. Ako taj procenat bude visok – prošli smo. Ako je nizak, na jesen možemo očekivati nastavak”, kaže dr Petrović, prema čijoj će proceni epidemija krenuti da jenjava tokom maja.

(Ana Kalaba, nova.rs)