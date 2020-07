Dr Popović: Imaćemo korona virus najmanje godinu dana (video)

Predsednik Udruženja za javno zdravlje Srbije dr Dragoslav Popović smatra da je do porasta broja novozaraženih od koronavirusa došlo zbog preranog slabljenja mera. Sada je jasno, kaže doktor, da ćemo imati ovaj virus najverovatnije najmanje godinu dana. Apeluje da se ljudi u oktobru vakcinišu protiv gripa. Govoreći o situacija u Novom Pazaru, gde je najkritičnije, kaže da je to posledica nejednakosti u zdravstvenom sistemu, kojem su neophodne promene.

Dr Popović navodi da se sigurno nalazimo u prvoj fazi epidemije i da je bila pogrešna odluka o ukidanju vanrednog stanja. „Prerano je sve urađeno, ukidanje vanrednog stanja dovelo je do potpunog raspuštanja, ukidanja svih mera prevencije koje su su bile na snazi i nama se desilo da se virus naglo proširio kroz stanovništvo, a tome su pomogla sva masovna dešavanja u tom kratkom periodu… I sada plaćamo cenu toga. Najveća greška je napravljena u tome što nismo gledali šta se dešava na globalnom nivou i za vreme dok smo bili u vanrednom stanju, i kad je ono podignuto. Svakog dana je direktor SZO govorio da je broj slučajeva u svetu svakim danom sve veći i veći, to se dešava i danas. Ja ne znam kome je palo na pamet da je Srbija drugačija od sveta, ipak je to pandemija“, naglasio je gost Novog dana.

Sada je jasno, kaže doktor, da ćemo imati ovaj virus najverovatnije najmanje godinu dana. Dodaje da ćemo imati i koronu i grip i sve one respiratorne infekcije koje su česte u jesen i na zimu, konstatujući da će to biti ogroman udar na sistem, ali i na zdravlje stanovništva. „Moramo se pripremiti dobro za to“, naglašava.

Korona je donela novu realnost, moraćemo da se naviknemo na neke mere, kaže doktor. Pogledajte šta se desilo sa obrazovanjem – tu je korenita promena koja se desila u ovom semestru, a desiće se isto i od septembra, dodaje.

„Ono što je sigurno, vakcina za grip će biti dostupna u oktobru, vrlo je važno ove sezone svi da se zaštite od gripa, jer nikome ne treba i korona i grip. To je posebno važno za zdravstvene radnike, apel njima da se vakcninišu“, naglasio je.

Doktor kaže da se mora pridržavati mera sve do momenta dok ne dođe do podizanja nivoa kolektivnog imuniteta. „Do sada ide to poprilično sporo i ono u šta se uzdamo je vakcina koja će u nekom momentu doći i pomoći nam da se izborimo sa virusom“, istakao je.

Više od 50 instituta je krenulo u razvoj vakcine, sada je ona u rukama nauke, treba da je prebace u ruke u industrije koja treba da je proizvede, koja ih prebacuje u ruke trgovaca, a onda mi treba da imamo mehanizam za nabavku i distribuciju te vakcine u Srbiju i sistem – kako će se ona aplicirati kod nas, naveo je.

Veliki broj vakcina kod nas, podseća doktor, daje se kroz pedijatrijski sistem. Dodaje da je sada mala verovatnoća da će ova vakcina biti usmerena ka dečjoj populaciji. „Moramo razviti novi sistem koji će u vrlo kratkom vremenu da vakciniše više od milion ljudi da bi se taj kolektivni imunitet u Srbiji stvorio“.

Važno je, kaže, što se Vlada Srbije uključila u diskusiju i donirala sredstva za razvoj vakcina.

Stanje u Novom Pazaru – posledica nejednakosti u sistemu

Govoreći o kritičnoj situaciji u Novom Pazaru, kaže da je to posledica nejednakosti u sistemu, da su Pazarci na margini zdravstvenog sistema. „I da ti ljudi tamo jednostavno nisu imali isti nivo nege i zdravstvene pomoći i službe koja je potrebna. To je ključna poruka – prvenstveno napraviti sistem koji će ravnomerno obezbediti dostupnost osnovnih usluga u Srbiji, smanjiti tu nejednakost koja postoji…“

Drugo što je bitno, što nam je jasno sada, moramo razviti i ovu službu prevencije – bilo da je to struka javnog zdravlja ili epidemiologije, kaže doktor. „Mi imamo vrlo malo ljudi i vrlo malo sistema da se izbori sa ovakvom situacijom“, istakao je, dodajući da se boji da ovo nije poslednja epidemija. Moramo da imamo vrlo jaku prevenciju, ističe, govoreći da sve to ne može da se radi bez ljudi, bez treninga i novih ljudi koji će doneti novu snagu u zdravstveni sistem.

Nadam se da će doći do jedne ozbiljne diskusije na nivou društva i Skupštine, kaže dr Popović, podsećajući da je trenutni sistem dizajniran gotovo pre 70 godina. Naravno da se on ne može promeniti preko noći, ali treba da se krene ka promenama i ka dizajniranju sistema koji je za 21. vek, jer zdravstveni sistem je jedan od stubova države, naveo je gost N1. „Neke od postulata na kojima se bazira naš sistem moramo promeniti, trebaće vremena za to, važno je da se krene, ali da se krene veoma obziljno“.

Doktor kaže da iz ove situacije moramo da izađemo sa što manje obolelih i s vraćenim poverenjem u zdravstvstveni sistem.

Nas čeka novi posao krajem jeseni i početkom zime, nas čeka da rešimo probleme ovih ljudi koji nisu imali pristup zdravstvu za vreme vanrednog stanja, i nas čeka vakcinacija, dodao je. „Želim da se vakcinacija sprovede što pre i sa što većim obuhvatom, a za to je poverenje veoma važno“, naglasio je dr Popović.

Virus je tu oko nas, moramo da naučimo da živimo sa njim, to nije lako, ali mere koje su najefikasnije – udaljavanje, maske i pranje ruku – deo su naše nove realnosti i ako se ponašamo u skladu s tim, imamo šansu da iz ovoga izađemo pametniji i zdraviji, a ako ne uspemo, imaćemo problem, istakao je gost N1.

Naši životi će se sigurno promeniti narednih nekoliko meseci i nadam se da će ta promena voditi nečem boljem, zaključio je dr Popović.

(Jelena Petrović, N1)

