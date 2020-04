Dr Tiodorović: kada ćemo moći da dišemo punim plućima?

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da se nalazimo u „udarnom talasu i to će sigurno da traje negde do Vaskrsa, a to je optimistički i uslovljeno održavanjem socijalne distance“.

„Ako se svi budemo pridržavali i ne razmišljamo o tome da li je ova ili ona mera uvedena iz ne znam kojih razoga, onda ćemo, ako nas posluži vreme, negde sredinom maja moći da dišemo punim plućima“, rekao je Tidorović za novi broj Nedeljnika.

Govoreći o uticaju klime na bolest, on je naveo da koronavirus ima masni oklop koji će početi da se topi na visokoj temperaturi, iznad 20-30 stepeni, a ultraljubičasti zraci sa indeksom iznad tri počeće da ga ubijaju.

Kako je naveo, to deluje optimistično, kao i da se nada da će tako biti.

„Kad kažemo da će nam ovo, na primer, do maja trajati i da će u maju početi polako da pada, pa da će iza maja preći u sporadične slučajeve oboljenja, uvek to držimo sa rezervom jer ta obećanja ne možemo i sami da dajemo – ta obećanja nam daje nebo, to je ono što zavisi od meteoroških uslova“, objasnio je Tiodorović.

„To ne znači“, naglasio je, „da ćemo u maju biti slobodni kao ptice na grani“.

On je naveo i da su kineski stručnjaci, koji su došli u Srbiju, „savetovali pre svega karantin, odnosno socijalno distanciranje, jer kućna izolacija nije sigurna, kao i stvaranje tih specijalnih bolnica“ i „mi smo to prihvatili“.

Komentarišući kritike mera koje su uvedene, on je rekao – „moja sloboda je ograničena time koliko i vaša sloboda i moja sloboda ugrožava nekog drugog“.

„U vreme vanrednog stanja ljudi su ugroženi i to isto važi za ovu situaciju sa epidemojom. Apsolutno sam na stanovištu da demokratiju treba razvijati, ali ovo nije vreme kada ćemo voditi diskusije o demokratiji već vreme kada se moramo ponašati da smo svi zajedno, da se ponašamo shodno tome i da izadjemo iz ove sitacije bez političkih pretenzija i opterećenja. A onda kad sve to bude prošlo, izvol’te mesto za demokratiju svuda, na Skupštini, ulici u svuda gde ljudi žele da iskažu svoje mišljenje“, rekao je Tiodorović.

