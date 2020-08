Dr Tiodorović: Preteća situacija jedino u ova dva mesta u Srbiji

Doktor Branislav Tiodorović opisao je trenutnu situacija u Republici Srbiji kao nesigurnu, sa naznakama stabilizacije posebno u velikim gradovima.

– To sada možemo reći i za Beograd, Novi Sad, Kragujevac, takvu smo situaciju imali prošle nedelje i u Nišu. Ona se u ukupnom stanju stabilizuje, imamo otpuštenih iz kliničkih centara i bolnica u značajnoj meri, i do 30 odsto. Takođe se prema trenutnoj situaciji može reći da jedino možda imamo na krajnjem jugu u delu opština Bujanovac i Preševo i to kod albanske manjine jedan blagi rast koji se može povećati iz razloga što se za sada leče najviše u privatnim ustanovama na KiM. Moram da kažem da koriste KC Niš isključivo kad su teški slučajevi. Ja sam im to skrenuo pažnju, da su onda oni odgovorni, i oni kao državljani Srbije imaju sva prava da se jave još kod lakih formi i da budu zbrinuti. Nadam se da će prihvatiti to na odgovarajući način i da ćemo imati stabilnu situaciju.

Takođe je otkrio i šta nas čeka u narednom periodu, i kao posebno kritičan označio mesec septembar.

– Procena do kraja meseca bi mogla biti, bojim se da kažem optimistično da ćemo doći do još boljih rezultata, a zašto sam rekao da nisam spreman da potenciram optimizam? Iz prostog razloga što se nalazimo u jednom razdoblju, moramo da skrenemo javnosti pažnju da je veliki broj naših ostalo u Srbiji i da tu letuje. A značajno je da do kraja meseca stabilizujemo situaciju, jer nas u septembru očekuju veliki izazovi, polazak u školu – rekao je profesor Tiodorović na konferenciji za medije Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa.

