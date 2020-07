Dr Tiodorović prognozirao 2. pik – i pogodio: Kad je kraj?

Drugi pik korona virusa, koji je u toku, najverovatnije će se održavati tokom cele ove nedelje, a tek posle vikenda možemo se nadati da će broj novih zaraženih početi da opada, ali ne naglo, rekao je prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Prema njegovom mišljenju, do kraja leta može da nam se dogodi još jedan pik, ali će to pre svega zavisiti od nas samih, odnosno koliko se budemo pridržavali propisanih mera.

Prof. dr Tidorović je, inače, prvi prognozirao pik u kojem smo trenutno, zbog čega se malo kaje, iako je svestan činjenice da je uvek bolje reći istinu.

“Kada sam rekao da će biti sledećih dana problematično, da ćemo imati pik za 5, 6, 10 dana, ja sam jednostavno samo računao gde smo i kada imali skupove. Nije bitno da li su veći ili manji, jer kad ima više manjih isti je nivo ugroženosti. Nisu samo utakmice problem, već i sporadična slavlja, mature koje su organizovane uprkos preporukama da se ne organizuju u restoranima, rođendani, žurke po splavovima, u zatvorenom prostoru do ujutro …Vidite, Vrbas je imao tri svadbe u jednom danu i on je najveći požar u Vojvodini. Inkubacija je od 7 do 14 dana, i nije bila velika filozofija izračunati kada će doći do udara. Tako je i ispalo. Bolje da nisam bio prognozer,” kaže prof. dr Tiodrović za Telegraf.rs.

On je naglasio da ćemo najverovatnije cele ove nedelje imati posla sa tim posledicama, jer, pik možda već imamo, pa se on održava.

“U svakom slučaju možemo reći da ćemo tek posle vikenda, sledeće nedelje, imati opadajući trend. Videćemo tada koliko je narod shvatio da je ovo ozbiljno, a jeste ozbiljno. Taj pad neće biti odjednom, mora nekoliko dana polako da opada, pa tek da se svede na neku sporadičnu pojavu,“ rekao je prof. Tiodorović.

On objašnjava da nemaju pacijenti, među kojima i mladi, tešku kliničku sliku samo zato što su pokušali virus da preleže na nogama.

“To je kod mladih ljudi, svakako prisutno, nisu se odmah javili. Drugo, kada imate mnogo zaraženih, imate veću količinu infekta odnosno virusa. A, veća količina virusa će odmah produkovati kod ljudi teže kliničke slike, a takve slike će dovesti do potrebe za kiseonikom i respiratorom. Kada dođe pacijent do respiratora, šanse da preživi su 50 prema 50,” kaže prof. dr Tiodorović.

Drugi pik prvog talasa Srbiji se dogodio maltene u trenutku kada smo bili na korak od danas sa nula zaraženih. Profesor Tiodorović primećuje da smo prethodno, nakon popuštanja mera imali situaciju kao da je ljude neko pustio sa lanca.

“Jeste me delimično iznenadilo, jer sam se ipak nadao da će se stanovništvo ponašati shodno predloženim merama i da će njihovo ponašanje više biti zasnovano na sili argumenata. Ali, ako vi dođete u situaciju da morate da primenjujete argument sile – da ograničite kretanje, uvedete obaveze, to nije ista situacija. Uvek sam bio protiv primene ovog drugog jer ljude prvo treba informisati, naučiti, ponuditi im edukaciju i objašnjenje. Očekujete da postanu svesni situacije i da će se ponašati na odgovarajući način, a to znači da će pokušati da smanje rizik. E, mi to nismo imali, i sa te strane nisam iznenađen pikom,” kaže prof. dr Tiodorović.

U firmama ima obolelih, ali je u njima je manja mogućnost zaraze jer su preduzete mere čak i rigorozne sa kažnjavanjem. Jeste radno aktivno stanovništvo najviše prisutno u ovom broju obolelih ali nama su za sejanje infekcije i za njeno širenje, bar po podacima koje možemo da sagledamo u velikim gradovima, krivi mladi. Ovde imamo više posledice skupova, iako je bilo zaražavanja i u firmama, po jedan, dva slučaja. Međutim, na proslavama ili u kafiću, može da sedi do vas, bez rastojanja, a zaražen je.

Profesor kaže da od nas samih zavisi da li može do kraja leta da nam se dogodi i treći pik.

“Da li će biti još jedan pik zavisi od toga jesmo li shvatili težinu i ozbiljnost ove bolesti. Zavisi od nas samih,” ističe on.

Šta će nam se dešavati na jesen, prema njegovim rečima, mnogo zavisi od toga kako će se sada sa virusom izboriti južna polulopta pogotovo Brazil, Argentina i Australija.

“Ako se virus tamo održi, onda ćemo imati veliki problem na jesen. Ali, ako oni budu uspeli da ga suzbiju i svedu na sporadično javljanje, onda će to ličiti na pandemijski grip koji je postao sezonski,” objašnjava prof. dr Tiodorović i naglašava da je jedina prava mera nošenje maski, dezinfekcija i održavanje distance.

(Tanjug)

