Dragijeva vlada odobrila novi paket podsticaja od 40 mlrd €

RIM – Italijanska vlada je odobrila danas paket mera vredan oko 40 milijardi evra za podsticanje ekonomske aktivnosti, finansiranje poreskih olakšica i davanje bespovratnih sredstava preduzećima koja su bila primorana na zatvaranje zbog korona virusa, izveštava Rojters pozivajući se na dobro upućene izvore.

Dodatna potrošnja je ukalkulisana u vladine ciljeve javnog finansiranja još u aprilu i, kako se procenjuje, povećaće budžetski deficit na 11,8 posto bruto domaće proizvodnje ove godine, sa 9,5 procenata u 2020. godini.

Ogroman javni dug Italije, drugi najveći u evrozoni po udelu u BDP-u posle grčkog, prema predviđanju Ministarstva finansija će se popeti ove godine na 159,8 odsto ukupne godišnje proizvodnje, na najviši nivo u italijanskoj posleratnoj istoriji.

Sa najnovijim vladinim paketom podsticaja, Italija je od početka pandemije, koja je podgodila pre 15 meseci, izdvojila do danas više od 200 milijardi evra za dodatnu potrošnju.

Od ukupno 40 milijardi evra iz novog paketa, za finansiranje bespovratne pomoći preduzećima biće potrošeno do 18 milijardi evra, rekli su Rojtersu izvori iz vlade i političkih krugova.

Oko pet milijardi evra biće usmereno na podršku zapošljavanju, pri čemu mere uključuju i poreske olakšice kompanijama koje zapošljavaju i omogućavaju profesionalnu usavršavanje i obuku stalno zaposlenih, navodi jedan izvor iz Ministarstva rada.

Vlada je takođe odobrila produženje mere zamrzavanja otpuštanja radnika koja bi trebalo da istekne u junu, dodao je Rojtersov izvor. Za velika preduzeća koja ispunjavaju uslove iz državnog programa za subvencionisanje zarada zaposlenih koji su na prinudnim odmorima zbog vanredne situacije s kovidom, produženje će trajati do kraja avgusta.

Više od 2,0 milijarde evra otići će zdravstvenom sektoru, pošto Italija želi da ubrza vakcinnacije protiv kovida-19. Do srede, 19. maja, oko 15 posto italijanskog stanovništva je bilo potpuno vakcinisano, dok je oko 33 odsto primilo prvu dozu.

Ostale mere u paketu uključuju šestomesečno produženje državnih garancija za bankarske zajmove do kraja 2021. godine i program pauziranja i olakšanih uslova za otplatu kredita za mala i srednja preduzeća. NJima do kraja juna neće dospevati otplata bilo koje vrste, dok od jula do kraja godine moraju da plaćaju samo kamate.

(Tanjug)

