Država isplatila minimalac za 66.000 radnika u turizmu

BEOGRAD – Ministarstvo finansija danas je isplatilo još jednu punu minimalnu zaradu za zaposlene u turizmu, ugostiteljstvu, rentakar agencijama i za turističke vodiče, izjavio je ministar Siniša Mali.

„To je nešto malo iznad dve milijarde dinara, a radi se tačno o 12.153 privredna subjekta sa skoro 66.000 zaposlenih“, rekao je Mali za Tanjug.

„Podsetiću vas da smo i prošlog meseca uplatili pun iznos minimalne zaradu za sve njih, a od početka godine za sve zaposlene u privatnom sektoru tri puta po pola minimalne zarade. Bilo je tu preko 1,2 miliona radnika koji su tri meseca dobijali pomoć“, kazao je Mali.

Ministar finansija je podsetio i na druge vrste pomoći države stanovništvu i zaposlenima, kao što su 30 evra za sve punoletne građane koji su se prijavili, zatim 3.000 dinara za one koji su bili vakcinisani do kraja maja, pomoć građanima na teritoriji Kosova i Metohije i to 100 evra za sve i 200 evra za one koji su nezaposleni.

„Sve što smo obećali isplatitli smo u dinar i u dan, i tu nije kraj. Mi ćemo do kraja ovog meseca isplatiti petu ratu za autoprevoznike. Da vas podsetim, 600 evra po autobusu dobijaju svi autoprevoznici u Srbiji, dakle sektorska pomoć za sve koji su bili najugroženiji od pandemije korona virusa“, rekao je Mali.

Ministar je najavio još 50 evra za najstarije građane u septembru, u novembru preostalih 30 evra za sve punoletne građane, a u decembru dodatnih 20 evra, i naredne godine u februaru i martu još dodatnih 20.000 dinara za svako penzionera.

„Ohrabruju rezultati u junu i julu, imamo suficit u budžetu, dobre su nam, stabilne, javne finansije, novca imamo i kao što vidite, ovaj treći paket sprovodimo u dan, sprovodimo u dinar. Zato imamo rezultat koji imamo, zato smo izbegli te scenarije zatvaranja proizvodnih kapaciteta i otpuštanja zaposenih. Toga nema u Srbiji, i očekujemo već sada do kraja godine minimum 6,5 odsto stopu rasta našeg BDP-a, što za građane Srbije znači da možemo da izdvojimo više novca za povećanje plata i penzija, uprkos pandemiji korona virusa i uprkos najvećoj ekonomskoj krizi ikada“, rekao je minstar Mali.

On je ocenio da je to sve sjajan rezultat i ogroman uspeh za sve građane Srbije.

„Pravimo istoriju. Gradimo autoputeve, nikada se nije gradilo više kilometara novih autoputeva. Asfaltiramo regionalne i lokalne puteve, gradimo bolnice, isplaćujemo pomoć građanima i privredi. Dakle, u doba najveće ekonomske krize i ove pandemije izazvane korona virusom Srbija pokazuje da je apsolutni lider u ovom regionu“, naglasio je Mali.

(Tanjug)

