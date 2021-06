Država koja je omiljena destinacija Srba ukinula kovid mere za turiste

Albanija je otvorila granice za turiste bez ikakvih uslova u vezi sa pandemijom korona virusa.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova precizira se da za ulazak u Albaniju neće biti potreban negativan test za korona virus, niti bilo kakvi posebni dokumenti.

Ministarstvo navodi da će granice Albanije biti otvorene za sve albanske i strane državljane tokom turističke sezone, prenosi Albanian Dejli njuz.

U Albaniji od 1. juna nije više obavezno nošenje maski napolju, dok će nastaviti da se nose u zatvorenom i na mestima gde nije moguće držati socijalnu distancu.

Vreme policijskog časa je skraćeno i sada traje od 23 do 6 ujutro.

Odlučeno je i da od 15. juna bude dozvoljeno okupljanje do 15 umesto do 10 osoba, a od 1. jula planirano je da se policijski čas skrati još više, odnosno da bude od 24 do 6 ujutru, kao i da se sva sportska i kulturna dešavanja otvore za javnost do 30 odsto.

(Tanjug)

