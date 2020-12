Državni sekretar o policijskom času: Hoće li ga biti?

Neće biti uvođenja policijskog časa i vanrednog stanja, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, dodajući da je na Kriznom štabu da donesu odluke kojima će zaštiti zdravlje građana, ali da se ne ugrozi njihov životni standard.

„Opasna je i epidemija sirotinje koja bi mogla da se javi posle epidemije virusa korona“, rekao je Đerlek.

On je za TV Pink naveo da mere koje su do sada uvedene daju rezultate, ali da su veliki izazovi pred nama Sveti Nikola, Nova godina, Božić.

„Situacija je još vrlo ozbiljna, ali evidentno je da postojeće mere daju rezultate. To nisu rezultati koje smo očekivali, jer smo dostigli velike brojke i ne možemo brzo doći do rezultata i brojki koje očekujemo“, naveo je Đerlek.

Đerlek je ukazao da zdravstveni sistem trpi najveći udar do sada, da su bolnice pune i da je u kovid bolnicama trenutno 9.500 pacijenata.

Osim kovid pacijenata, zdravstveni sistem mora da zbrine i pacijente koji boluju od nekih drugih bolesti, rekao je Đerlek. Kao veliki problem naveo je zaražavanje zdravstvenih radnika.

„Ne smemo dozvoliti da nam se zdravstveni radnici zaražavaju, jer ko će sutra lečiti pacijente“, kazao je Đerlek i dodao da su bespotrebni kontakti opasnost za širenje virusa, preneo je Tanjug.

(Sputnjik)

