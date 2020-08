Državni sekretar SAD iduće nedelje u Srednjoj i Istočnoj Evropi, tema i krhka situacija na …

Državni sekretar SAD Majk Pompeo posetiće Srednju i Istočnu Evropu sledeće nedelje radi razgovora o naporima za suzbijanje uticaja Rusije i Kine i o razmeštanju američkih trupa.

Stejt department je danas saopštio da će Pompeo tokom jednonedeljne turneje posetiti Češku, Sloveniju, Austriju i Poljsku.

To će biti tek treće njegovo putovanje u inostranstvo od izbijanja pandemije korona virusa.

Pompeo je kratko spomenuo to putovanje na konferenciji za novinare u sredu, rekavši da su sve zemlje koje će posetiti počev od utorka, „veliki prijatelji Sjedinjenih Država“.

Pentagon se priprema za premeštanje hiljada američkih vojnika iz Nemačke, uz preseljenje nekih u Poljsku. To je izazvalo značajnu zabrinutost u Evropi i drugdje jer je administracija predsednika SAD Donalda Trampa navela kontradiktorne razloge za to, u rasponu od antipatije prema nemačkom vodjstvu, do strateškog planiranja.

Očekuje se da će Pompeo takođe iskazati zabrinutost Sjedinjenih Država zbog toga što neke zemlje, posebno saveznice SAD u NATO-u, omogućavajući kineskom telekom-gigantu „Huavei“ pristup u svoje 5G mreže, kao i zabrinutost zbog evropske zavisnosti od ruskih energenata.

U Pragu će se Pompeo sastati s predsednikom Milošem Zemanom i premijerom Andrejem Babišom da bi razgovarali o saradnji u nuklearnoj energiji i „naporima u suzbijanju zloćudnih akcija Rusije i komunističke Kine“, navedeno je u saopštenju. U Plzenu će Pompeo biti na proslavi godišnjice akcije američkih trupa, kojom je na kraju Drugog svetskog rata oslobođena zapadna Čehoslovačka.

Energetika i krhka politička situacija na Balkanu biće glavna tema razgovora Pompea sa slovenačkim zvaničnicima u Ljubljani, gde se očekuje da će s ministrom spoljnih poslova Anžem Logarom dati izjavu o bezbednosti 5G mreža, saopštilo je Ministarstvo.

U Beču će se Pompeo sastati s austrijskim kancelarkom Sebastianom Kurcom radi razmatranja trgovinskih odnosa i regionalne bezbednosti.

Pompeo će u Beču razgovarati i sa šefom Međunarodne agencije UN za atomsku energiju, koja je zadužena za praćenje iranskog pridržavanja nuklearnog sporazuma iz 2015. iz kojeg su se SAD povukle.

U Varšavi, Pompeo planira razgovor s predsednikom Poljske, Andžejem Dudom koji je nedavno dobio reizbor s malom razlikom posle ogorčene kampanje koja se odnosila na ljudska prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.