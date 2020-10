Dva ključna simptoma koja razlikuju korona virus od gripa

Sezona gripa je pred nama, ali uz epidemiju koronavirusa mnogi se pitaju kako će razlikovati te dve bolesti. Zdravstveni stručnjaci već mesecima upozoravaju javnost na opasnosti od konvergencije koronavirusa i gripa tokom hladnijih meseci.

Stručnjaci upozoravaju da pandemija kovida-19 mora biti pod nadzorom pre nego što počne sezona gripa. Postoji i strah da bi dvostruka epidemija mogla dodatno da optereti zdravstveni sistem. Ove dve bolesti razlikuju se u dva ključna simptoma, a to su gubitak čula ukusa i dispneja.

U studiji objavljenoj u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici istraživane disfunkcije čula ukusa i mirisa kao klinički prikaz blagih do umerenih oblika kovida-19. Studija je pokazala da su najčešći simptomi kod 417 ispitanika bili kašalj, mialgija (bol u mišićima) i gubitak apetita.

“Bolovi u licu i nazalna opstrukcija bili su otolaringološki simptomi povezani s bolestima”, navode autori..

Studija je otkrila da je ukupno 85,6 posto, odnosno 88,0 posto pacijenata prijavilo disfunkcije mirisa i ukusa., odnosno gustatornu disfunkciju.

Dispneja i gubitak mirisa i ukusa

Kada osoba ima grip ili prehladu, to često može dovesti i do privremenog gubitka mirisa. Međutim, kod kovida može dovesti do iznenadnog i izraženijeg gubitka mirisa koji utiče čak i na sposobnost razlikovanja slatkog od gorkog.

U drugoj studiji koju je sproveo stručnjak sa Univerziteta East Anglia, Karl Filpot, analiziran je simptom gubitka mirisa kod osoba koje su obolele od gripa ili prehlade i onih koji su oboleli od kovida. Studija je zaključila da rezultati sugerišu da su mehanizmi mirisne disfunkcije povezani s kovidom različiti od onih koji se viđaju kod prehlađenih osoba.

Drugi simptom koji upućuje na kovid je dispneja ili otežano disanje. Gubitak mirisa i dispneja su dva simptoma koja se ne javljaju kod gripa nego kod kovida. Polovina bolesnika s teškim slučajevima bolesti može razviti dispneju otprilike nedelju dana nakon pojave simptoma.

Simptom ukazuje na ozbiljan respiratorni problem koji će možda trebati dodatnu terapiju kiseonika, pa čak i respirator. Koronavirus i grip imaju mnoge slične simptome, što zdravstvenim radnicima i pacijentima skoro potpuno onemogućava da otkriju koji je glavni problem bez testiranja, a ova dva simptoma mogu pomoći u razlikovanju.

Ako imate akutni gubitak ukusa ili mirisa i otežano disanje, nužno je pažljivo pratiti sve simptome i preduzeti potrebne mere, poput samoizolacije, navodi Express.

