Dve trećine investitora AmĆam nastaviće da investira

BEOGRAD – Dve trećine kompanija članica Američke privredne komore u Srbiji nastaviće da investira u Srbiji uprkos pandemiji koronavirusa, pokazuju rezultati godišnjeg istraživnja AmĆam o poverenju i zadovoljstvu investitora.

„Dve trećine članica kaže da će investirati i dalje što znači da je mera poverenja dobra i da ostaju ovde uprkos situaciji koju je donela pandemija koronavirusa. Mi od 2013. godine merimo temperaturu i moramo da kažemo da je 2019. bila najbolja, ali da je trenutno situacija stabilna“, rekla je zamenica izvršnog direktora AmĆam Amalija Pavić.

Gostujući na RTS, ona je rekla da je zaposlenost ostala ista iako je došlo do pada investicija i profita.

Mere srpske vlade za suzbijanje negativnih ekonomskih posledica kovida su bile dobre, sveobuhvatne i pravovremene, tako ocenjuju u AmĆam prvi paket pomoći iz aprila.

Pavić kaže da AmĆam, koja predstavlja 200 američkih, medhunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju više od 100.000 građana Srbije, poverenje i zadovoljstvo investitora meri na osnovu njihovih planova za sledeću godinu.

Prema njenim rečima, godina za nama nije bila laka pošto je 65 odsto članica prijavilo smanjenje poslovanja.

„Imamo sad iskustvo koje nije malo, smatramo da neće biti gora situacija i da ce vakcina doneti poboljšanje, tako da na neki način znamo šta možemo da očekujemo i šta da radimo da bi poslovanje bilo bolje“, navela je Pavić.

Kada je reč o merama srpske vlade za suzbijanje negativnih ekonomskih posledica kovida, ona je rekla:

„One su zapušile pravac koji nismo želeli da nastavimo i prekinule neizvesnost. Mere tokom vandernog stanja dobro su ocenjene, jer su najbrže suzbile širenje virusa. Drugi paket je nešto lošije ocenjen, zato što je došao sredinom leta kad se znalo koji su sektori najviši pogodeni, pa naši investitori tvrde da je moglo bolje targetirati kojim sektorima je zaista neophodna pomoć“.

Kaže da će ove godine AmĆam preporučiti vladi da unapredi e-upravu odnosno da kompletno prebaci administrativne poslove onlajn.

„Videli smo za vreme vanrednog stanja da to može. Videli smo u privatnom sektoru ogroman skok digitalizacije, pa želimo to ubrzanje i u javnom sektoru, da to bude potpuna digitzalizacija“, istakla je predstavnica AmĆam-a.

Kad je reč o sivoj ekonomiji, rezultati komore pokazuju da ona pada na listi prioriteta, jer nemamo više na ulicama nelegalne trgovce, međutim, treba osnažiti borbu s nelegalnom trgovinom na internetu, zaključila je Pavić.

(Tanjug)

