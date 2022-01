DW: Novi soj u Francuskoj ima više mutacija od omikrona

PARIZ – Novi soj korona virusa B.1.640.2, dokazan je početkom decembra kod jedne osobe koja je došla iz Kameruna, a kako je saopšteno iz bolnice u Marseju, tim sojem na području juga Francuske zaraženo je 12 osoba.

O ovom soju se gotovo ništa ne zna, osim da ima 46 mutacija, što je više od omikrona, kod koga postoje 37 promena genetskog materijala izvornog virusa, a takođe se može utvrditi da je to „kruna“ već poznatih mutacija N501Y kakva je utvrđena u soju Alfa i mutacije E484K, piše Dojče vele (DW).

Za te promene je poznato da se tako virus snažnije povezuje s ljudskim ćelijama, što znači i da se lakše i brže širi, ali zbog malog broja slučajeva, ne zna se baš ništa o najvažnijem: koliko je taj novi soj zarazan i koliko je opasan.

Ne zna se ni da li je nastao u Kamerunu, ali stručnjaci smatraju kako je to lako moguće, već i zbog činjenice da je tamo vakcinisano samo negde oko 2,4 odsto populacije, što znači da virus ima „široko polje“ gde može da se širi, a tako i mutira.

Nova saznanja su se stekla i analizom soja omikrona, iako postoje i smrtni slučajevi od ovog soja, stručnjaci širom sveta su utvrdili kako taj soj virusa pre svega ostaje u gornjim delovima disajnih puteva: nosu, grlu i dušniku, navodi DW.

Na univerzitetu u Hongkongu su utvrdili kako se omikron širi do 70 puta brže od delte kad je reč o bronhijama, ali i do deset puta slabije u samim plućima, što bi značilo i da je ređe potrebna intenzivna bolnička nega, ali s obzirom na veliki broj novozaraženih, to je ipak opterećenje za zdravstveni sistem.

Virolozi još od početka ove pandemije upozoravaju kako je moguće da bude na hiljade sojeva virusa,a postoji i mogućnost „ukrštanja“ s drugim virusima: u Izraelu se jedna 31-godišnja trudnica koja nije bila vakcinisana zarazila i virusom korone i virusom „običnog“ gripa, preneo je Times of Israel.

Zaražena trudnica na sreću nije teže obolela, ali lekari su veoma oprezni s prognozama o tome kako bi ta kombinacija mogla da utiče za naše zdravlje, dok kad je reč o sojevima korone, stručnjaci tvrde da su vakcinisani i oni koji su preboleli kovid 19 spremniji i za nove mutacije.

Učinak vakcina je nešto niži, ali stvoreni zaštitni mehanizmi u našem telu deluju u 70 do 80 odsto slučajeva,a kada je reč o takozvanim T-ćelijama, naučna zajednica tvrdi da one „prepoznaju“ i omikron gotovo pođednako dobro kao i izvorni soj iz Vuhana, navodi Dojče vele.

(Tanjug)

