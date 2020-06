Džerard: Liverpul treba da podigne spomenik Klopu

LIVERPUL – Legdendarni fudbaler Liverpula Stiven Džerard izjavio je da taj klub menadžeru Jirgenu Klopu treba da podigne spomenik posle završetka sezone.

Nemački trener na dobrom je putu da donese Liverpulu prvu titulu šampiona Engleske posle duugih 30 godina čekanja, a Džerard, koji je trenutno trener Rendžersa, Klopa već svrstava među legende kluba sa Enfilda.

„Poznavajući Klopa, on ne bi želeo da ga svrstavamo u legende kluba. On je skroman, ali kada pogledate sve što je uradio, on zaslužuje biti tu među njima. Preuzeo je Liverpul kada klub nije bio ni blizu najbolje ekipe u zemlji. Nisu bili ni među četiri najbolja, a sada su prvaci Evrope i osvojiće prvu titulu šampiona Engleske nakon 30 godina“, rekao je Džerard, prenosi portal Goal.com.

Bivši vezista „crvenih“ istakao je i da je po njegovm mišljenju Klop najbolji trener na svetu.

„U fudbalu se često čeka da ljudi ostare kako bi im priznali njihova dostignuća. Znam da vlasnici Liverpula to neće dozvoliti, a ja mislim da mu treba odmah nakon ove sezone treba podići spomenik ispred Enfilda“, zaključio je Džerard.

Premijer liga nastavlja se danas, a fudbaleri Liverpula svoj prvi meč posle prekida zbog pandemije korona virusa igraju u nedelju protiv gradskog rivala Evertona.

(Tanjug)

