DŽonson obećao svu moguću podršku britanskim preduzećim

LONDON – Britanski premijer Boris DŽonson obećao je danas da će učiniti sve što je potrebno za podršku britanskim preduzećima i da će im pomoći da se oporave od posledica koje trpe zbog pandemije korona virusa.

„Učinićemo sve što je potrebno da podržimo britansku privredu, jer znam da će se, kada dođe do oporavka, a on će doći, to u potpunosti dogoditi zahvaljujući naporima ljudi koji me sada gledaju“, rekao je DŽonson u video obraćanju na godišnjoj konferenciji Konfederacije britanske industrije, prenosi Rojters.

(Tanjug)

