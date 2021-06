Džonson povao lidere G7 da se obavežu da će vakcinisati svet

LONDON – Britanski premijer Boris DŽonson pozvao je političare zemalja G7 da se obavežu da će vakcinisati ceo svet protiv kovida-19 do kraja sledeće godine, i da to učine do početka samita G7, koji se u Velikoj Britaniji održava od 11. do 13. juna.

DŽonson će biti domaćin prvog samita uživo posle skoro dve godine, rekavši da će tražiti zalog za postizanje globalnog cilja vakcinacije.

Pozvao je kolege, čelnike G7, da mu se pridruže u okončavanju pandemije i da se obvežu kako nikada više neće dozvoliti da se ponovi uništenje koje je prouzrokovao korona virus, prenela je Hina.

Velika Britanija naručila je više od 500 miliona doza vakcina protiv korona virusa za svoje stanovništvo od 67 miliona ljudi, ali će donirati sve doze koje joj ne budu neophodne.

(Tanjug)

