Džonson: Što pogodi FR, kod nas stigne za dve tri nedelje

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da je situacija sa korona virusom u Francuskoj veoma tužna, ali i da je iskustvo pokazalo da obično, nekoliko nedelja posle Francuske, virus pogodi i Veliku Britaniju.

„To što se događa u Francuskoj je veoma tužno. Plašim se kada stigne do Francuske i to gadno, dve ili tri nedelje kasnije stigne i do nas“, rekao je Džonson prilikom posete B&Q u Midlsborou, prenosi Rojters.

Govoreći o vakcinaciji, on je kazao da će u budućnosti Britanci morati da koriste pasoše za vakcinu kako bi putovali, prenosi britanski San.

On je rekao da će to morati da rade i ljudi širom sveta.

„Definitivno će postojati svet u kome će se za međunarodna putovanja koristiti pasoši za vakcine. Vidite već da je u drugim zemljama avio industrija zainteresovana za to“, rekao je Džonson.

Britanski premijer je dodao da bi pasoši mogli da se koriste za pabove i restorane, a da bi privatne kompanije trebalo da uspostave svoja pravila.

(Tanjug)

