Eksplozija korone u još jednom gradu

Podaci Zavoda za javno zdravlje od ponedeljka koji su pokazali da je još 40 građana iz Bajine Bašte pozitivno na korona virus, ostavili su utisak da je kovid-19 u ovoj opštini eksplodirao.

Bio je to prvi dan u kojem je Bajina Bašta brojala više zaraženih od Užica, grada koji i te kako prednjači u Zlatiborskom okrugu po broju inficiranih.

Predsednik opštine Radomir Filipović rekao je za medije da je 40 pozitivnih, koliko je još registrovano u ponedeljak u ovom gradu, broj koji je sakupljan 4 dana.

„Od 75 testiranih iz Bajine Bašte, 40 je bilo pozitivno. Danas smo imali sednicu Štaba za vanredne situacije, pratimo šta se dešava i nećemo popuštati mere koje su donete proglašenjem vanredne situacije“, kaže predsednik i dodaje da dosad nije bilo kršenja mere koja se odnosi na rad ugostiteljskih objekata do 22 sata.

Bilo i do 60 pregleda dnevno

Kako ističe, do pre nedelju dana, u Domu zdravlja bilo je i do 60 pregleda dnevno.

„Taj broj je polako počeo da se smanjuje, najpre na oko 40 pregleda prosečno u jednom danu, da bi od petka do danas bilo od 19 do 12, koliko ih je danas“, navodi Filipović.

On je naveo da je, ipak, brojka od 40 pozitivnih na korona virus uticala na građane Bajine Bašte.

„Primetno je bilo danas… Jutros niko bez maske nije prošao ulicama Bajine Bašte“, kaže Filipović.

Od petka, 24. jula do ponedeljka, 27. jula, objavljeno je 326 pregleda u kovid ambulanti.

Ukupan broj zaraženih koronom u Bajinoj Bašti, prema podacima Zavoda za javno zdravlje iznosi 149.

(Sputnjik)

