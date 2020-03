Epidemiolog Kon otkrio šta je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretanja

Epidemiolog Predrag Kon rekao je za N1 da je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretanja ozbiljno pogoršanje situacije, što znači nagli skok broja zaraženih i preminulih.

„Teoretski i praktično potpuno je nemoguće ako 24 časa u 14 dana nema mogućnosti kontakta, teoretski je nemoguće da virus opstane. To (uvođenje 24-časovne zabrane kretanja) bi imalo smisla ako bi došlo do naglog skoka i posledičnog povećanja umiranja, što nije nemoguće da se desi. To je poslednja varijanta“, objasnio je Kon za N1.

On dodaje da takva mera neće biti potrebna ako budemo disciplinovani i uspemo da „spljoštimo krivu“ skroz ili „smanjimo broj novoobolelih i povećamo broj testiranih“. Kon ponavlja da je umereni optimista i da je situacija u Srbiji za sada dobra.

Epidemiolog ukazuje da je poslednja dva dana umesto naglog rasta broja novoobolelih registrovan pad, ali ističe da to ne bi trebalo da nas zavara. Ističe da ćemo tek kroz pet ili sedam dana, koliko u 90 odsto slučajeva traje inkubacija, videti da li je u pitanju ozbiljniji pad novozaraženih, ili su brojke posledica zagušenja u Institutu Torlaka, gde se obavljaju testiranja.

„Tek posle pet do sedam dana, ako kontinuirano vidimo pad ili održavanje, tada ćemo moći da kažemo da nema dileme da su mere dale rezultate. Sada je to prerano reći“, objašnjava Kon.

On objašnjava da se teže posledice oboljenja pojavljuju dve nedelje posle otkrivanja virusa korona kod pacijenta, što bi u slučaju skoka broja zaraženih značilo mnogo više ljudi na respiratoru i onih kojima je život ugrožen.